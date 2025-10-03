Украину накрыло похолодание, местами с заморозками. В ближайшие дни ждать потепления не стоит.

Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Смотрите также Потоп, как в Одессе, может быть в другом большом городе: синоптики предупредили украинцев об угрозе

Ждать ли повышения температуры в Украине?

Как отметила Наталья Птуха, в следующие 5 – 7 дней каких-то резких изменений не будет. Прохладная воздушная масса будет удерживать свою позицию.

Немного на Юго-Востоке в выходные и в начале следующей недели может быть выше значение температуры и возвращение к более комфортным показателям,

– указала синоптик.

В остальных областях после нынешнего похолодания также будет уже повышение температуры до +15. Но без резких перепадов.

Птуха подтвердила, что пока существенного потепления ждать не стоит. "Разве что в южных областях, возможно, на следующей неделе, но будем уточнять", – добавила она.

Относительно "бабьего лета", то пока у нас такой период похолодания, а что будет через 2 недели, – пока никто не знает.

Какой будет погода в октябре?