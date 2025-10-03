Ударит ли еще в октябре резкое потепление и "бабье лето"
- В ближайшие 5 – 7 дней в Украине не ожидается резкого потепления, прохладная воздушная масса останется.
- Только на Юго-Востоке возможно небольшое повышение температуры до комфортных показателей, но резких изменений не будет.
Украину накрыло похолодание, местами с заморозками. В ближайшие дни ждать потепления не стоит.
Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Ждать ли повышения температуры в Украине?
Как отметила Наталья Птуха, в следующие 5 – 7 дней каких-то резких изменений не будет. Прохладная воздушная масса будет удерживать свою позицию.
Немного на Юго-Востоке в выходные и в начале следующей недели может быть выше значение температуры и возвращение к более комфортным показателям,
– указала синоптик.
В остальных областях после нынешнего похолодания также будет уже повышение температуры до +15. Но без резких перепадов.
Птуха подтвердила, что пока существенного потепления ждать не стоит. "Разве что в южных областях, возможно, на следующей неделе, но будем уточнять", – добавила она.
Относительно "бабьего лета", то пока у нас такой период похолодания, а что будет через 2 недели, – пока никто не знает.
Какой будет погода в октябре?
В начале октября в западных, Житомирской и Винницкой областях возможны заморозки на почве и в воздухе, рассказала Птуха. Это обычное явление для этого периода.
Снега по всей стране пока ждать не стоит. Мокрый снег может быть только на высокогорье Карпат. На остальной территории осадки только в жидкой фазе – то есть в виде дождя.
Наталья Птуха отметила, что решать, когда заморозки называть морозами, будут агрометеорологи. Ведь по определению заморозки – это снижение температуры до 0 градусов и ниже в вегетационный период, когда растения начали, или еще не завершили свое развитие.