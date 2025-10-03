Укр Рус
3 жовтня, 08:00
3

Чи вдарить ще в жовтні різке потепління і "бабине літо"

Дмитро Усик
Основні тези
  • Найближчими 5 – 7 днями в Україні не очікується різкого потепління, прохолодна повітряна маса залишиться.
  • Тільки на Південному Сході можливе невелике підвищення температури до комфортних показників, але різких змін не буде.

Україну накрило похолодання, подекуди з заморозками. Найближчими днями чекати на потепління не варто.

Про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Чи чекати на підвищення температури в Україні?

Як зауважила Наталія Птуха, у наступні 5 – 7 днів якихось різких змін не буде. Прохолодна повітряна маса буде утримувати свою позицію. 

Трошечки на Південному Сході у вихідні та на початку наступного тижня може бути вище значення температури і повернення до більш комфортних показників, 
– вказала синоптикиня.

У решті областей після нинішнього похолодання також буде вже підвищення температури до +15. Але без різких перепадів.

Птуха підтвердила, що поки суттєвого потепління чекати не варто. "Хіба що в південних областях, можливо, на наступному тижні, але будемо уточнювати", – додала вона.

Стосовно "бабиного літа", то поки в нас такий період похолодання, а що буде через 2 тижні, – поки ніхто не знає.

Якою буде погода у жовтні?

  • На початку жовтня у західних, Житомирській та Вінницькій областях можливі заморозки на ґрунті і в повітрі, розповіла Птуха. Це звичне явище для цього періоду.

  • Снігу по всій країні поки чекати не варто. Мокрий сніг може бути тільки на високогір'ї Карпат. На решті територій опади лише у рідкій фазі – тобто у вигляді дощу.

  • Наталія Птуха зазначила, що вирішувати, коли заморозки називати морозами, будуть агрометеорологи. Адже за визначенням заморозки – це зниження температури до 0 градусів і нижче у вегетаційний період, коли рослини почали, або ще не завершили свій розвиток. 