Си привезет Байдену свои условия: как встреча двух лидеров может изменить весь мир

Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина должна пройти в рамках саммита АТЭС, который пройдет в Сан-Франциско. Переговоры между лидерами двух стран без преувеличения будут историческими. Ведь тронут чуть ли не весь мир.

Сама согласие Си Цзиньпина приехать в Соединенные Штаты уже большой показатель того, что в его рукавах есть немало козырей. Что на это смогут ответить США и каковы последствия встречи 24 Каналу рассказал Артур Харитонов – эксперт по политике стран Дальнего Востока.

Следует просмотреть Россия даже не конкурент: как США сближаются с Китаем и при чем здесь Украина

Си запланировал большую игру

В первую очередь, стоит отметить о якобы несерьезном инциденте в Китае. Так, китайские интернет-пользователи заметили, что название Израиля исчезло из доступных в Китае онлайн-карт мира. Подобные действия не происходят без согласия правительства, так что случайностью это назвать нельзя.

"Китай стоит за атакой ХАМАС на Израиль. Также очевидно, что Китай стремится перекроить ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке. Это история не только об Израиле, но и о том, как будет выстраиваться американская архитектура безопасности в этом регионе, и будет ли налажено сотрудничество с арабскими странами", – отметил Артур Харитонов.

Китай стремится посеять больше дестабилизационных процессов на Ближнем Востоке, чтобы навредить Соединенным Штатам и извлечь выгоду для своей страны.

Все это будут обсуждаться в рамках встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско на саммите АТЭС.

Китай привезет в Калифорнию целый пакет конфликтов, напрямую зависящих от его финансирования и политической поддержки. Он, безусловно, будет шантажировать Америку. Китай будет усиливать конфронтацию. И это, к большому сожалению, касается и нас,

– подчеркнул Харитонов.

Так что можно сказать, что Китай едет в США со своими условиями.

Артур Харитонов о ходе и последствиях встречи Си и Байдена: смотреть видео

Результаты повлияют на весь мир

Пока неизвестно, о чем будут общаться лидеры стран. Однако все же можно предположить, что Америка будет иметь рычаги давления на Китай, несмотря на то, что она находится в сильной позиции.

Си все же согласился с этим визитом, а я напомню, что было 8 раундов переговоров об этом. Он никогда бы не ехал в Америку, если бы у него не было этого "бревна горячих точек", которое он будет продвигать, пытаясь давить на США в том или ином регионе,

– отметил Харитоненко.

Более того, Пекин имеет дополнительные регионы для эскалации. В последнее время наблюдается рекордное наращивание в милитарной сфере между Сербией и Китаем. Кроме того, открытый вопрос остается и с Северной Кореей.

"Он не едет в Соединенные Штаты в слабой позиции. Но если эта встреча не состоится, тогда у Америки и Китая не будет пределов конкуренции на 2024 год. А это открытие дверей к полной эскалации во всем мире. Это история, в которой холодная война четко перерастает в горячую", – подытожил эксперт по политике стран Дальнего Востока

Договоренности о встречах Байдена и Си: что известно