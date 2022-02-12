Байден собрал на защищенную видеоконференцию 10 мировых лидеров, чтобы обсудить Украину
Президент США Джо Байден организовал масштабную видеоконференцию с партнерами. В частности, с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен, премьером Британии Джонсоном, германским канцлером Шольцем и французским президентом Макроном.
Разговор состоялся 11 февраля на фоне целого ряда новостей о росте угрозы российского вторжения в Украину. Да, собственно, касался, как узнал 24 канал, именно этой темы.
Тем временем Немедленно уехать из Украины своих граждан попросили еще 3 страны – Канада, Латвия и Эстония.
Беседа Байдена с представителями Европы 11 февраля об Украине
В Еврокомиссии подчеркнули, что Россию нужно убедить пойти по дипломатическому пути
Как говорится на сайте Европейского Союза, глава Белого дома Джо Байден и глава Еврокомиссии (это правительство ЕС) Урсула фон дер Ляен в разговоре 11 февраля:
- "Оценили значительный дипломатический контакт с Россией, чтобы убедить ео пойти на деэскалацию кризиса и избрать путь диалога".
- И отметили сотрудничество по антироссийским санкциям ("к финансовому и энергетическому секторам, а также экспорту высокотехнологичной продукции"), которые будут введены в случае нового нападения России на Украину.
При этом лидеры подчеркнули, что решительно поддерживают именно Украину. В доказательство этого ЕС привели "чрезвычайную финансовую помощь в 1,2 миллиарда евро" для нашего государства.
В Госдепе США
Также пресрелиз по итогам разговора опубликовали и на сайте Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. Однако в нем говорится, что Джозеф Байден говорил не только с фон дер Ляйен, но и с другими трансатлантическими лидерами. А все из-за озабоченности наращиванием вооруженных сил России вокруг Украины.
В масштабной видеоконференции по защищенной линии приняли участие:
- Премьер Канады Джастин Трюдо.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
- Глава Евросовета Шарль Мишель.
- Президент Франции Эммануэль Макрон.
- Канцлер Германии Олаф Шольц.
- Премьер-министр Италии Марио Драги.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг.
- Президент Польши Анджей Дуда.
- Президент Румынии Клаус Иоганнис.
- Премьер Великобритании Борис Джонсон.
Все стороны подтвердили, что поддерживают Украину, и подчеркнули, что привержены дипломатическому пути разрешения кризиса. Однако согласились, что российскую агрессию следует сдерживать, в чем должна помочь угроза введения санкций.Интересная информация. Издание Politico со ссылкой на три источника в США и Европе написали, что вторжение России в Украину может состояться до завершения Олимпиады – 16 февраля. И об этом президент Джо Байден якобы проинформировал в обозначенном выше разговоре союзников. Но союзники, мол, отреагировали с недоверием.
Напомним последние важные новости по теме возможного нападения России:
- СМИ уже "знают" дату нападения (по меньшей мере, со ссылкой на источники в американской разведке), а вот Белый дом еще не знает, отдал ли Путин приказ (так заявил спикер Белого дома Джейк Салливан).
- А вот Дмитрий Кулеба знает, что об этом думают госсекретарь США Энтони Блинкен, глава немецкого МИД Анналена Бербок и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель – потому что говорил со всеми ними по телефону.
К слову, совсем недавно генсек НАТО Столтенберг говорил, что запас времени до вторжения России тает