Байден зібрав на захищену відеоконференцію 10 світових лідерів, щоб обговорити Україну
Президент США Джо Байден організував масштабну відеоконференцію з партнерами. Зокрема, з головою Єврокомісії фон дер Ляйєн, прем'єром Британії Джонсоном, німецьким канцлером Шольцом та французьким президентом Макроном.
Розмова відбулася 11 лютого на тлі цілої низки новин про зростання загрози російського вторгнення в Україну. Та й, власне, стосувалася, як дізнався 24 канал, саме цієї теми.
Тим часом Негайно виїхати з України своїх громадян попросили ще 3 країни – Канада, Латвія й Естонія
Розмова Байдена з представниками Європи 11 лютого про Україну
В Єврокомісії наголосили, що Росію треба переконати піти дипломатичним шляхом
Як зазначено на сайті Європейського Союзу, глава Білого дому Джо Байден та очільниця Єврокомісії (це уряд ЄС) Урсула фон дер Ляєн у розмові 11 лютого:
- "Оцінили значний дипломатичний контакт з Росією, щоб переконати її піти на деескалацію кризи й обрати шлях діалогу".
- І відзначили співпрацю щодо антиросійських санкцій ("до фінансового та енергетичного секторів, а також експорту високотехнологічної продукції"), які запровадять у разі нового нападу Росії на Україну.
Разом із цим лідери наголосили, що рішуче підтримують саме Україну. На доказ цього ЄС навели "надзвичайну фінансову допомогу в 1,2 мільярда євро" для нашої держави.
У Держдепі США
Так само пресреліз за підсумками розмови опублікували й на сайті Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Та у ньому мовиться, що Джозеф Байден говорив не тільки з фон дер Ляєн, а й з іншими трансатлантичними лідерами. А все через стурбованість тривким нарощуванням збройних сил Росії навколо України.
У масштабній відеоконференції по захищеній лінії участь взяли:
- Прем’єр Канади Джастін Трюдо.
- Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
- Глава Євроради Шарль Мішель.
- Президент Франції Еммануель Макрон.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц.
- Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг.
- Президент Польщі Анджей Дуда.
- Президент Румунії Клаус Йоганніс.
- Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон.
Усі сторони підтвердили, що підтримують Україну, і наголосили, що прихильні до дипломатичного шляху розв'язання кризи. А проте й погодилися, що російську агресію слід стримувати, у чому має допомогти загроза введення санкцій.Цікава інформація. Видання Politico з посиланням аж на три джерела у США та Європі написали, що вторгнення Росії в Україну може відбутися до завершення Олімпіади – 16 лютого. І про це президент Джо Байден начебто проінформував у зазначеній вище розмові союзників. Але союзники, мовляв, відреагували з недовірою.
Нагадаємо останні важливі новини щодо теми ймовірного нападу Росії:
- ЗМІ вже "знають" дату нападу (щонайменше, з посиланням на джерела в американській розвідці), а от Білий дім ще не знає, чи Путін віддав наказ (так заявив речник Білого дому Джейк Салліван).
- А от Дмитро Кулеба знає, що про це все думають держсекретар США Ентоні Блінкен, глава німецького МЗС Анналена Бербок і головний дипломат ЄС Жозеп Боррель – бо говорив із ними усіма телефоном.
До слова, якусь добу тому генсек НАТО Столтенберг говорив, що запас часу до вторгнення Росії тане