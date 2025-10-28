Кто кого съест: оккупационная власть в Мелитополе "убирает" своих

В Мелитополе разгорелся громкий скандал среди оккупантов. Назначенный Россией глава Запорожской области Евгений Балицкий уволил главу так называемой ЦИК региона Галину Катющенко, обвинив ее в коррупции.

Как сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала, конфликт возник на фоне подготовки Балицкого к выборам на высшую должность.

Выиграет ли Балицкий междоусобицу в Мелитополе?

Катющенко была его "правой рукой". К процессу он привлек всю локальную пропаганду против нее – мол, потеряла доверие и вроде бы страшная коррупционерка.

Обратите внимание! Бывший нардеп Балицкий получил российский паспорт еще до полномасштабного вторжения – 7 декабря 2021 года.

"Не знаю, что там местный ЦИК может украсть, разве что какие-то бюллетени или голоса Путина, чтобы их снова отдать Путину. Но что-то пошло не так", – объяснил Андрущенко.

Катющенко обратилась в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, и они совместно выпустили огромную статью, где назвали Балицкого – "отрыжкой украинского режима". И что он ее убирает для того, чтобы и дальше воровать российские деньги.

Теперь кремлевская часть, которая пытается уничтожить Балицкого, встала на ее сторону.

ФСБ-шники давно мечтали отгрызть часть Запорожья у ГРУ-шников и Кириенко. А тут – такой повод. С другой стороны, мы увидим, как "башни Кремля", за которыми стоят огромные "Юнармии", будут бороться и его будут защищать,

– сказал эксперт.

Андрущенко отметил, что болеет за обе стороны и надеется, что кто-то примет "соломоново решение" и просто посадит всех, как это иногда бывает на территориях, которые контролирует Россия.

Что известно о коллаборационисте Балицком?