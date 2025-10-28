Кто кого съест: оккупационная власть в Мелитополе "убирает" своих
- Евгений Балицкий уволил главу так называемой ЦИК в Мелитополе Галину Катющенко, обвинив ее в коррупции, что вызвало скандал среди оккупантов.
- Катющенко обратилась в Центральную избирательную комиссию России, которая поддержала ее, обвинив Балицкого в собственной коррупции.
В Мелитополе разгорелся громкий скандал среди оккупантов. Назначенный Россией глава Запорожской области Евгений Балицкий уволил главу так называемой ЦИК региона Галину Катющенко, обвинив ее в коррупции.
Как сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала, конфликт возник на фоне подготовки Балицкого к выборам на высшую должность.
Выиграет ли Балицкий междоусобицу в Мелитополе?
Катющенко была его "правой рукой". К процессу он привлек всю локальную пропаганду против нее – мол, потеряла доверие и вроде бы страшная коррупционерка.
Обратите внимание! Бывший нардеп Балицкий получил российский паспорт еще до полномасштабного вторжения – 7 декабря 2021 года.
"Не знаю, что там местный ЦИК может украсть, разве что какие-то бюллетени или голоса Путина, чтобы их снова отдать Путину. Но что-то пошло не так", – объяснил Андрущенко.
Катющенко обратилась в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, и они совместно выпустили огромную статью, где назвали Балицкого – "отрыжкой украинского режима". И что он ее убирает для того, чтобы и дальше воровать российские деньги.
Теперь кремлевская часть, которая пытается уничтожить Балицкого, встала на ее сторону.
ФСБ-шники давно мечтали отгрызть часть Запорожья у ГРУ-шников и Кириенко. А тут – такой повод. С другой стороны, мы увидим, как "башни Кремля", за которыми стоят огромные "Юнармии", будут бороться и его будут защищать,
– сказал эксперт.
Андрущенко отметил, что болеет за обе стороны и надеется, что кто-то примет "соломоново решение" и просто посадит всех, как это иногда бывает на территориях, которые контролирует Россия.
Что известно о коллаборационисте Балицком?
- Российский ЦИК намерен обжаловать действия Балицкого, заявив о конфликтности и неуважении с его стороны к нормам федерального законодательства.
- Украина национализировала имущество коллаборанта Евгения Балицкого общей стоимостью более 120 миллионов гривен. Часть активов предатель оформил на своих родственников и приближенных. В перечень конфискованного имущества вошли самолеты, элитные автомобили, жилая недвижимость и земельные участки.
- Евгения Балицкого, коллаборанта и так называемого главу оккупационной администрации Мелитополя, лишили депутатского мандата. Ранее, в конце июня, его приговорили к 15 годам заключения за государственную измену.