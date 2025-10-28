Хто кого з’їсть: окупаційна влада в Мелітополі "прибрає" своїх

У Мелітополі розгорівся гучний скандал серед окупантів. Призначений Росією голова Запорізької області Євген Балицький звільнив голову так званої ЦВК регіону Галину Катющенко, звинувативши її у корупції.

Як повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу, конфлікт виник на тлі підготовки Балицького до виборів на вищу посаду.

Дивіться також: Росія скаржиться на свого ставленика на Запоріжжі: чим завинив колаборант Євген Балицький

Чи виграє Балицький міжусобицю у Мелітополі?

Катющенко була його "правою рукою". До процесу він залучив всю локальну пропаганду проти неї – мовляв, втратила довіру і начебто страшна корупціонерка.

Зверніть увагу! Колишній нардеп Балицький отримав російський паспорт ще до повномасштабного вторгнення – 7 грудня 2021 року.

"Не знаю, що там місцевий ЦВК може вкрасти, хіба що якісь бюлетені чи голоси Путіна, щоб їх знову віддати Путіну. Але щось пішло не так", – пояснив Андрущенко.

Катющенко звернулася до Центральної виборчої комісії Російської Федерації, і вони спільно випустили величезну статтю, де назвали Балицського – "відрижкою українського режиму". І що він її прибирає для того, щоб і далі красти російські гроші.

Тепер кремлівська частина, яка намагається знищити Балицького, встала на її бік.

ФСБ-шники давно мріяли відгризти частину Запоріжжя у ГРУ-шників та Кірієнка. А тут – такий привід. З іншого боку, ми побачимо, як "вежі Кремля", за якими стоять величезні "Юнармії", боротимуться та його захищатимуть,

– сказав експерт.

Андрущенко наголосив, що вболіває за обидві сторони й сподівається, що хтось прийме «соломонове рішення» і просто посадить усіх, як це інколи буває на територіях, які контролює Росія.

Що відомо про колаборанта Балицького?