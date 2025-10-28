Як повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу, конфлікт виник на тлі підготовки Балицького до виборів на вищу посаду.
Чи виграє Балицький міжусобицю у Мелітополі?
Катющенко була його "правою рукою". До процесу він залучив всю локальну пропаганду проти неї – мовляв, втратила довіру і начебто страшна корупціонерка.
Зверніть увагу! Колишній нардеп Балицький отримав російський паспорт ще до повномасштабного вторгнення – 7 грудня 2021 року.
"Не знаю, що там місцевий ЦВК може вкрасти, хіба що якісь бюлетені чи голоси Путіна, щоб їх знову віддати Путіну. Але щось пішло не так", – пояснив Андрущенко.
Катющенко звернулася до Центральної виборчої комісії Російської Федерації, і вони спільно випустили величезну статтю, де назвали Балицського – "відрижкою українського режиму". І що він її прибирає для того, щоб і далі красти російські гроші.
Тепер кремлівська частина, яка намагається знищити Балицького, встала на її бік.
ФСБ-шники давно мріяли відгризти частину Запоріжжя у ГРУ-шників та Кірієнка. А тут – такий привід. З іншого боку, ми побачимо, як "вежі Кремля", за якими стоять величезні "Юнармії", боротимуться та його захищатимуть,
– сказав експерт.
Андрущенко наголосив, що вболіває за обидві сторони й сподівається, що хтось прийме «соломонове рішення» і просто посадить усіх, як це інколи буває на територіях, які контролює Росія.
Що відомо про колаборанта Балицького?
- Російська ЦВК має намір оскаржити дії Балицького, заявивши про конфліктність і неповагу з його боку до норм федерального законодавства.
- Україна націоналізувала майно колаборанта Євгена Балицького загальною вартістю понад 120 мільйонів гривень. Частину активів зрадник оформив на своїх родичів і наближених. До переліку конфіскованого майна увійшли літаки, елітні автомобілі, житлова нерухомість і земельні ділянки.
- Євгена Балицького, колаборанта та так званого голову окупаційної адміністрації Мелітополя, позбавили депутатського мандата. Раніше, наприкінці червня, його засудили до 15 років ув’язнення за державну зраду.