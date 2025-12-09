Более мощные, чем ATACMS: Зеленский объявил о применении баллистической ракеты "Сапсан"
- Зеленский объявил о применении украинской баллистической ракеты "Сапсан", которая мощнее ATACMS.
- Детали ракетной программы остаются засекреченными, но известно, что "Сапсан" способен нести до 480 кг взрывчатки и имеет скорость в 5 раз больше скорости звука.
Зеленский подтвердил использование украинской армией ракет "Длинный Нептун", "Паляница" и "Фламинго". А также объявил о начале применения собственной баллистической ракеты "Сапсан".
Отвечая на вопросы журналистов в чате ОП, президент Украины отметил, что детали ракетной программы остаются засекреченными из соображений безопасности, сообщает 24 Канал.
Что известно об использовании отечественных ракет?
Во вторник, 9 декабря, Зеленский рассказал о расширении украинского арсенала и применении новых отечественных ракетных систем в войне с Россией. Среди них – "Длинный Нептун", "Паляница" и "Фламинго", которые уже имеют успех на фронте. Отдельно Зеленский сообщил о начале боевого применения собственной баллистической ракеты "Сапсан", над которой долгое время работали украинские технологи.
Нептуны действительно очень хорошо работают, и есть моменты, когда наш враг считает, что было применение Нептунов, и пусть так и продолжает считать,
– сказал Зеленский.
В то же время он отметил, что из-за военных рисков ракетная программа не раскрывается, чтобы россияне не знали "все прецеденты и детали".
Об успешных испытаниях и разработка возможностей для массового производства ракеты "Сапсан" Зеленский рассказывал еще в июне 2025 года.
По данным The Times, ракета способна нести до 480 килограммов взрывчатки и имеет значительно большую мощность, чем американские ATACMS. Скорость отечественного "Сапсана" в 5 раз превышает скорость звука. Несмотря на отсутствие официальных характеристик ракеты, эксперты предполагают, что ее дальность может достигать примерно 500 километров.
Куда уже успели попасть отечественные ракеты в России?
14 ноября украинские военные атаковали порт "Новороссийск" в Краснодарском крае отечественными ракетами "Длинный Нептун".
В результате атаки был поражен нефтяной терминал "Шесхарис", пусковую установку со склада ЗРК С– 400 и хранилище ракет, с последующей детонацией и пожаром.
Также прилетело по НПЗ в Саратовской области. Известно, что завод расположен в 600 километрах от границы с Украиной.