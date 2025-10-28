Трамп сносит восточное крыло Белого дома – американцы шокированы: зачем ему бальный зал за миллионы долларов

Осенью 2025 года президент Дональд Трамп начал масштабную перестройку Белого дома – он приказал снести восточное крыло резиденции, чтобы освободить место для роскошного бального зала. Речь идет об амбициозном проекте стоимостью 300 миллионов долларов, на который, как уверяет сам Трамп, не будут тратиться средства налогоплательщиков. Строительство профинансируют частные доноры, включая самого президента.

Восточное крыло, построенное в 1942 году, традиционно вмещало офисы первой леди и других сотрудников. Его начали разбирать тяжелой техникой в октябре 2025-го. Фото из столицы США демонстрируют бульдозеры, проламывающие фасад исторического здания, а на лужайке перед Белым домом нагромождаются кучи обломков – зрелище, которое шокировало многих американцев.

В то же время в Белом доме на фоне возмущения общественности призывают доверять процессу. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, и другие президенты в прошлом оставляли свой след на территории резиденции. 24 Канал разобрался в ситуации со сносом восточного крыла и рассказывает, действительно ли глава государства может бесконтрольно снести любую часть исторического памятника США по своему усмотрению.

Почему Трамп называет бальный зал подарком для США?

Сам Дональд Трамп называет будущий бальный зал своим подарком американскому народу. По его задумке, это будет огромный зал на 90 000 квадратных футов (более 8300 квадратных метров), способный вместить около тысячи гостей одновременно. Для сравнения, это почти вдвое больше площади основного здания Белого дома, поэтому новая пристройка потенциально будет превосходить сам исторический особняк.

Трамп, известный своими проектами в сфере недвижимости, лично участвует в планировании. Главным архитектором назначено бюро McCrery Architects, а в августе президент даже поднялся на крышу Белого дома вместе с архитектором Джеймсом МакКрери, чтобы осмотреть место будущей застройки.

Официальное начало работ было объявлено в конце лета – 31 июля 2025 года Левитт сообщила, что вскоре стартует возведение "государственного бального зала" на территории восточного крыла. Предварительно срезав деревья и кусты для подготовки площадки, 20 октября подрядчики перешли к сносу части здания. По плану строительство должны завершить до конца президентского срока Трампа в январе 2029 года.



Трамп с визуализацией бального зала / Aaron Schwartz / CNP / Bloomberg

Трамп не скрывает своего энтузиазма относительно этого проекта. Известно, что идея большого бального зала в Белом доме восхищала его уже давно. Еще в 2010 году он предлагал администрации Барака Обамы возвести новый зал для приемов, даже обещал профинансировать его за свой счет – но тогда к его предложению не прислушались, пишет New York Magazine.

150 с лишним лет хотели иметь здесь бальный зал, и этого не произошло, потому что у них не было специалиста по недвижимости,

– хвастался Трамп во время недавнего приема, намекая, что только человек с его опытом застройщика способен реализовать такое строительство.

Президент утверждает, что нынешний Белый дом крайне нуждается в современном пространстве для торжеств, ведь самый большой зал резиденции (Восточный зал) вмещает лишь около 200 гостей, из-за чего государственные ужины приходилось проводить в палатках на лужайке.

Трамп считает эту ситуацию недостойной – по его словам, использовать "старую дырявую палатку" для приемов на самом высоком уровне стыдно. Новый же бальный зал, выполненный в роскошном стиле, должен раз и навсегда решить проблему престижа. Во внутренних документах он даже фигурирует под названием "Бальный зал имени Дональда Дж. Трампа", хотя официально о присвоении имени пока не объявлено.

Кто финансирует проект?

При всем величии амбиций, Трамп настаивает, что новый зал не обойдется бюджету ни цента. Чтобы собрать 300 миллионов долларов, необходимых на строительство, Белый дом привлек частных доноров – и список тех, кто решил "скинуться" на президентский проект, оказался беспрецедентным по масштабу и составу.

Обратите внимание! Среди спонсоров – крупнейшие гиганты Кремниевой долины: Amazon, Apple, Google, Meta (Facebook) и Microsoft.

Из технологического сектора помогают и другие, в частности, Hewlett-Packard, производитель микрочипов Nvidia и консалтинговая компания Booz Allen Hamilton.

Активно присоединился и мир криптовалют: пожертвования предоставили крупнейшая американская криптобиржа Coinbase, блокчейн-компания Ripple, эмитент стейблкоинов Tether, а также знаменитые близнецы-миллиардеры Кэмерон и Тайлер Винклвосс.

Не остался в стороне и корпоративный истеблишмент старой экономики – в списке доноров фигурируют оборонный гигант Lockheed Martin, телеком-концерны Comcast и T-Mobile, железнодорожная корпорация Union Pacific и энергетический холдинг NextEra Energy.

Есть и фамилии известных магнатов: нефтяной барон Гарольд Гемм, члены семьи Адельсонов (владельцев казино-империи Las Vegas Sands), соучредитель инвестфонда Blackstone Стивен Шварцман, бывшая сенатор-криптоинвестор Келли Леффлер с мужем Джеффри Спречером и другие миллиардеры и их благотворительные фонды.

Полный перечень спонсоров насчитывает несколько десятков позиций и фактически отражает срез американского бизнеса – от табачного концерна Altria до семьи министра торговли Говарда Латника.

Официально Белый дом не разглашает, кто сколько пожертвовал, но известно, что некоторые компании внесли восьмизначные суммы.

Так, корпорация Alphabet (владеет Google и YouTube) перечислила 22 миллиона долларов на счет фонда строительства – и сделала это не без выгоды для себя. Эти деньги стали частью мирового соглашения, которым был урегулирован иск Трампа против YouTube – президент судился с техногигантом за то, что его канал заблокировали после событий 6 января 2021 года, и компания согласилась уплатить компенсацию, направленную на возведение бального зала.

Другой пример – оборонный подрядчик Lockheed Martin, который, по данным источников, пообещал более 10 миллионов долларов и публично заявил, что благодарен за возможность помочь воплотить видение президента и сделать этот вклад в Народный дом – мощный символ американских идеалов.

В общем, по состоянию на конец октября 2025 года было уже собрано более 350 миллионов долларов пожертвований – больше, чем нужно, что подчеркивает готовность бизнес-элиты финансировать президентский проект на роскошь.

Фандрайзинг для бального зала организован практически как избирательная кампания. Трамп даже поручил руководить сбором средств своей бывшей руководительнице предвыборного штаба по финансам Мередит О'Рурк. Она вместе с командой обошла столичных лоббистов и корпорации – прежде всего тех, кто спонсировал предвыборную кампанию Трампа 2024 года – с предложением присоединиться к "подарку стране" от президента.

Меценатам разослали специальные бланки-обязательства: можно внести сумму сразу или разбить платеж на три части до 2027 года. Доноры также получили приглашение на личный гала-вечер с президентом, состоявшийся в Белом доме 22 октября 2025-го.

Среди гостей этого закрытого ужина в Овальном кабинете были представители более трех десятков компаний и богатых семей – от руководителей Microsoft, Amazon, Google, Meta, Palantir до миллиардеров вроде упомянутого Гарольда Хэмма или братьев Уинклвосс.

Известно также, что у входа в будущий зал планируют увековечить имена спонсоров – обсуждается вариант выгравировать их на стене из кирпича или камня, чтобы поблагодарить "всех щедрых людей и компании, которые помогли сделать Народный дом лучшим для будущих поколений". К тому же, поскольку пожертвования проходят через неправительственный фонд, имеющий статус неприбыльной организации, доноры смогут получить значительные налоговые отчисления – фактически субсидируя проект за счет сокращения собственных налогов.

Почему Трампа обвиняют в "продаже" Белого дома?

Масштаб частного финансирования президентского строительства вызвал волну критики со стороны экспертов по этике и оппозиционных политиков. Ричард Пейнер, бывший главный юрист по этическим вопросам в администрации Джорджа Буша, назвал проект "этическим кошмаром".

Это использование доступа к Белому дому для сбора денег. Мне это не нравится. Все эти корпорации чего-то хотят от правительства,

– заявил Пейнер, указав на очевидный конфликт интересов.

Действительно, немало доноров имеют значительные бизнес-интересы, зависимые от решений администрации Трампа.

Например, технологическая компания Palantir за текущий финансовый год получила государственных контрактов на более 800 миллионов долларов, что значительно больше, чем в предыдущие годы.

Microsoft и Amazon также выиграли в течение года сотни миллионов на госзаказах. Криптобиржа Coinbase, которая пожертвовала на строительство, как раз добивается разрешения Комиссии по ценным бумагам США на запуск нового финансового продукта и заодно пытается закрыть расследование SEC, начатое еще при администрации Байдена.

Братья Винклвосс, помимо взноса в бальный зал, перечислили 2 миллиона долларов в протрамповский супер-ПАК, после чего регулятор неожиданно прекратил проверку их криптобиржи Gemini.

А компания T-Mobile – один из спонсоров – косвенно связана с бизнес-интересами семьи Трампа (речь идет о бренде Trump Mobile, работающем на сети T-Mobile), из-за чего демократы в Конгрессе уже выражали обеспокоенность потенциальным конфликтом интересов. В таком контексте пожертвования крупных корпораций отчасти воспринимаются как плата за лояльность администрации или индульгенция от чрезмерного внимания регуляторов.

Представители Белого дома отвергают обвинения в коррупции. Кэролайн Левитт подчеркнула, что если бы Трамп строил зал за счет бюджета, критики возмущались бы еще больше, а так – средства дают "крупные американские компании и щедрые люди" из патриотических мотивов, чтобы сделать "Народный дом" лучшим для всех.



Демонтаж восточного крыла / Фото Jacquelyn Martin / AP

Никаких конкретных преференций спонсорам официально не обещано; максимум – символическое чествование их вклада на территории Белого дома. Также в Белом доме подчеркивают, что круг доноров очень широк и не сводится к какой-то одной отрасли, так что говорить о "продаже влияния" некорректно.

Некоторые компании-доноры тоже дистанцируются от политики – в T-Mobile заявили, что они перечислили деньги в фонд реконструкции национального парка (через который собирают средства), но не играют никакой роли в принятии решений по строительству зала, и отказались комментировать бизнес-интересы, связанные с брендом Trump Mobile.

В чем историческая и архитектурная ценность Белого дома?

Больше всего противников проекта возмущает сам факт разрушения части исторической президентской резиденции. Белый дом – не просто офис президента, а национальный памятник, переживший более двух веков истории США. Хотя восточное крыло и достроили в середине ХХ века, оно является частью ансамбля, знакомого каждому американцу.

Теперь же этот фрагмент исчезает под ковшами экскаваторов, чтобы уступить место личному замыслу Трампа. Национальный траст исторического наследия США выступил с резким заявлением, требуя немедленно прекратить демонтаж. В письме к Белому дому эта неправительственная организация призвала приостановить работы до тех пор, пока проект не пройдет все надлежащие процедуры общественного обсуждения и одобрения в уполномоченных инстанциях – в частности, в Национальной комиссии по планированию столицы и Комиссии по изобразительным искусствам.

По мнению специалистов траста, предложенный бальный зал слишком масштабный и дисгармоничный, он просто поглотит Белый дом, изменив исторический облик резиденции до неузнаваемости. Несмотря на это предостережение, администрация Трампа не остановилась. Более того, работы начались даже без формального утверждения проекта федеральной комиссией, ответственной за застройку в Вашингтоне. Это решение Белый дом объяснил тем, что якобы снос старого здания – это еще не строительство нового объекта, а значит, согласование можно получить позже.

К протестам против грандиозного строительства присоединились и бывшие жители Белого дома. Хиллари Клинтон, которая как первая леди в свое время работала в восточном крыле, возмутилась сносом исторической структуры – мол, президент превращает Белый дом в собственную игрушку. Ее заявление вызвало ожидаемую полемику: сторонники Трампа назвали Клинтон лицемерной, напомнив о дорогом ремонте Белого дома во времена Обамы, тогда как противники президента поддержали экс-первую леди, подчеркивая неприкосновенность символов демократии.

В социальных сетях темой недели стали шутки и мемы о Трампе-вандале. Один из популярных коллажей изобразил президента, раскачивающегося на золотистом шаре для сноса зданий (отсылая к известному клипу Wrecking Ball).

Карикатура Ben Kirchner

Дональд Трамп, впрочем, демонстрирует равнодушие к подобной критике. Для него, как отмечают близкие к Белому дому источники, возвращение к любимому делу – строительству – стало едва ли не терапией во время бурного второго срока.

Президент якобы называет работу над новым крылом "расслабляющей" и верит, что огромный бальный зал станет ключевой частью его политического наследия. Ранее он уже совершил несколько сомнительных с точки зрения историков преобразований в резиденции: к примеру, перестроил знаменитый Розовый сад Жаклин Кеннеди, заменив газоны и клумбы на вымощенное плиткой патио в стиле своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде. Теперь же Трамп стремится оставить после себя еще более ощутимый памятник – целый новый зал, больше того Белого дома, который знали поколения.