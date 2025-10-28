Трамп зносить східне крило Білого дому – американці шоковані: навіщо йому бальна зала за мільйони доларів

Восени 2025 року президент Дональд Трамп розпочав масштабну перебудову Білого дому – він наказав знести східне крило резиденції, щоб звільнити місце для розкішної бальної зали. Мовиться про амбіційний проєкт вартістю 300 мільйонів доларів, на який, як запевняє сам Трамп, не витрачатимуться кошти платників податків. Будівництво профінансують приватні донори, включно з самим президентом.

Східне крило, збудоване 1942 року, традиційно містило офіси першої леді та інших співробітників, почали розбирати важкою технікою в жовтні 2025-го. Фото зі столиці США демонструють бульдозери, що проламують фасад історичної будівлі, а на галявині перед Білим домом нагромаджуються купи уламків – видовище, яке шокувало багатьох американців.

Водночас у Білому домі на тлі обурення громадськості закликають довіряти процесу. За словами прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт, й інші президенти в минулому залишали свій слід на території резиденції. 24 Канал розібрався в ситуації зі знесенням східного крила та розповідає, чи справді глава держави може безконтрольно знести будь-яку частину історичної пам'ятки США на власний розсуд.

До теми Частина Білого дому зруйнована: Трамп почав будівництво власної бальної зали

Чому Трамп називає бальну залу подарунком для США?

Сам Дональд Трамп називає майбутню бальну залу своїм подарунком американському народу. За його задумом, це буде величезний зал на 90 000 квадратних футів (понад 8300 квадратних метрів), здатний вмістити близько тисячі гостей одночасно. Для порівняння, це майже вдвічі більше за площу основної будівлі Білого дому, тож нова прибудова потенційно переважатиме сам історичний особняк.

Трамп, відомий своїми проєктами у сфері нерухомості, особисто залучився до планування. Головним архітектором призначено бюро McCrery Architects, а в серпні президент навіть піднявся на дах Білого дому разом з архітектором Джеймсом МакКрері, щоб оглянути місце майбутньої забудови.

До теми Трамп проти бруталізму і модернізму: як у США хочуть позбутися архітектури XX століття

Офіційний початок робіт був оголошений наприкінці літа – 31 липня 2025 року Левітт повідомила, що невдовзі стартує зведення "державної бальної зали" на території східного крила. Попередньо зрізавши дерева та кущі для підготовки майданчика, 20 жовтня підрядники перейшли до зносу частини будівлі. За планом, будівництво мають завершити до кінця президентського терміну Трампа у січні 2029 року.



Трамп з візуалізацією бальної зали / Aaron Schwartz / CNP / Bloomberg

Трамп не приховує свого ентузіазму щодо цього проєкту. Відомо, що ідея великої бальної зали в Білому домі захоплювала його вже давно. Ще у 2010 році він пропонував адміністрації Барака Обами звести новий зал для заходів, навіть обіцяв профінансувати його власним коштом – але тоді до його пропозиції не прислухалися, пише New York Magazine.

150 з гаком років хотіли мати тут бальну залу, і цього не сталося, бо в них не було фахівця з нерухомості,

– хизувався Трамп під час нещодавнього заходу, натякаючи, що лише людина з його досвідом забудовника здатна реалізувати таке будівництво.

Президент стверджує, що нинішній Білий дім конче потребує сучасного простору для урочистостей, адже найбільший зал резиденції (східна зала) вміщає лише близько 200 гостей, через що державні вечері доводилося проводити в наметах на галявині.

Трамп вважає цю ситуацію негідною – за його словами, використовувати "старий дірявий намет" для заходів на найвищому рівні соромно. Нова ж бальна зала, виконана в розкішному стилі, має раз і назавжди розв'язати цю проблему престижу. У внутрішніх документах вона навіть фігурує під назвою "Бальна зала імені Дональда Дж. Трампа", хоча офіційно про присвоєння імені поки що не оголошено.

Хто фінансує проєкт?

Попри всю велич амбіцій, Трамп наполягає, що нова зала не обійдеться бюджету ні цента. Щоб зібрати 300 мільйонів доларів, необхідних на будівництво, Білий дім залучив приватних донорів – і список тих, хто вирішив "скинутися" на президентський проєкт, виявився безпрецедентним за масштабом і складом.

Зверніть увагу! Серед спонсорів – найбільші гіганти Кремнієвої долини: Amazon, Apple, Google, Meta (Facebook) та Microsoft.

З технологічного сектору допомагають й інші: зокрема, Hewlett-Packard, виробник мікрочипів Nvidia та консалтингова компанія Booz Allen Hamilton.

Активно долучився й світ криптовалют: пожертви надали найбільша американська криптобіржа Coinbase, блокчейн-компанія Ripple, емітент стейблкоїнів Tether, а також знамениті близнюки-мільярдери Кемерон і Тайлер Вінклвосс.

Не залишився осторонь і корпоративний істеблішмент старої економіки – у списку донорів фігурують оборонний гігант Lockheed Martin, телеком-концерни Comcast і T-Mobile, залізнична корпорація Union Pacific та енергетичний холдинг NextEra Energy.

Є й прізвища відомих магнатів: нафтовий барон Гарольд Гемм, члени родини Адельсонів (власників казино-імперії Las Vegas Sands), співзасновник інвестфонду Blackstone Стівен Шварцман, колишня сенаторка-криптоінвесторка Келлі Леффлер з чоловіком Джеффрі Спречером та інші мільярдери і їхні благодійні фонди.

Повний перелік спонсорів налічує кілька десятків позицій і фактично відображає зріз американського бізнесу – від тютюнового концерну Altria до родини міністра торгівлі Говарда Латніка.

Офіційно Білий дім не розголошує, хто скільки пожертвував, але відомо, що деякі компанії внесли восьмизначні суми.

Так, корпорація Alphabet (володіє Google та YouTube) перерахувала 22 мільйони доларів на рахунок фонду будівництва – і зробила це не без вигоди для себе. Ці гроші стали частиною мирової угоди, якою було врегульовано позов Трампа проти YouTube – президент судився з техногігантом за те, що його канал заблокували після подій 6 січня 2021 року, і компанія погодилася сплатити компенсацію, спрямовану на зведення бальної зали.

Інший приклад – оборонний підрядник Lockheed Martin, який, за даними джерел, пообіцяв більш ніж 10 мільйонів доларів і публічно заявив, що вдячний за можливість допомогти втілити бачення президента та зробити цей внесок у Народний дім – потужний символ американських ідеалів.

Загалом, станом на кінець жовтня 2025 року було вже зібрано понад 350 мільйонів доларів пожертв – більше, ніж потрібно, що підкреслює готовність бізнес-еліти фінансувати президентський проєкт на розкіш.

Фандрайзинг для бальної зали організований практично як виборча кампанія. Трамп навіть доручив керувати збором коштів своїй колишній очільниці передвиборчого штабу з фінансів Мередіт О’Рурк. Вона разом із командою обійшла столичних лобістів та корпорації – передусім тих, хто спонсорував передвиборчу кампанію Трампа 2024 року – з пропозицією долучитися до "подарунка країні" від президента.

Меценатам розіслали спеціальні бланки-зобов’язання: можна внести суму одразу або розбити платіж на три частини до 2027 року. Донори також отримали запрошення на особистий гала-вечір із президентом, що відбувся в Білому домі 22 жовтня 2025-го.

Серед гостей цієї закритої вечері в Овальному кабінеті були представники понад трьох десятків компаній та багатих родин – від керівників Microsoft, Amazon, Google, Meta, Palantir до мільярдерів на кшталт згаданого Гарольда Гемма чи братів Вінклвосс.

Відомо також, що біля входу до майбутньої зали планують увічнити імена спонсорів – обговорюється варіант викарбувати їх на стіні з цегли чи каменю, аби подякувати "всім щедрим людям та компаніям, що допомогли зробити Народний дім кращим для майбутніх поколінь". До того ж, оскільки пожертви проходять через неурядову фундацію, що має статус неприбуткової організації, донори зможуть отримати значні податкові відрахування – фактично субсидіюючи проєкт коштом скорочення власних податків.

Чому Трампа звинувачують у "продажі" Білого дому?

Масштаб приватного фінансування президентського будівництва викликав хвилю критики з боку експертів з етики та опозиційних політиків. Річард Пейнер, колишній головний юрист з етичних питань в адміністрації Джорджа Буша, назвав проєкт "етичним кошмаром".

Це використання доступу до Білого дому для збору грошей. Мені це не подобається. Всі ці корпорації чогось хочуть від уряду,

– заявив Пейнер, вказавши на очевидний конфлікт інтересів.

Справді, чимало донорів мають значні бізнес-інтереси, залежні від рішень адміністрації Трампа.

Наприклад, технологічна компанія Palantir за поточний фінансовий рік отримала державних контрактів на понад 800 мільйонів доларів, що значно більше, ніж у попередні роки.

Microsoft і Amazon також виграли протягом року сотні мільйонів на держзамовленнях. Криптобіржа Coinbase, яка пожертвувала на будівництво, саме добивається дозволу комісії з цінних паперів США на запуск нового фінансового продукту і заодно намагається закрити розслідування SEC, почате ще при адміністрації Байдена.

Брати Вінклвосс, окрім внеску в бальну залу, перерахували 2 мільйони доларів до прокрампівського супер-ПАК, після чого регулятор несподівано припинив перевірку їхньої криптобіржі Gemini.

А компанія T-Mobile – один зі спонсорів – опосередковано пов’язана з бізнес-інтересами родини Трампа (йдеться про бренд Trump Mobile, що працює на мережі T-Mobile), через що демократи в конгресі вже висловлювали занепокоєння потенційним конфліктом інтересів. У такому контексті пожертви великих корпорацій почасти сприймаються як плата за лояльність адміністрації чи індульгенція від надмірної уваги регуляторів.

Представники Білого дому відкидають звинувачення в корупції. Керолайн Левітт наголосила, що якби Трамп будував залу коштом бюджету, критики обурювалися б іще більше, а так – кошти дають "великі американські компанії та щедрі люди" з патріотичних мотивів, аби зробити Народний дім кращим для всіх.



Демонтаж східного крила / Фото Jacquelyn Martin / AP

Жодних конкретних преференцій спонсорам офіційно не обіцяно; максимум – символічне вшанування їхнього внеску на території Білого дому. Також у Білому домі підкреслюють, що коло донорів дуже широке і не зводиться до якоїсь однієї галузі, отже говорити про "продаж впливу" некоректно.

Деякі компанії-донори теж дистанціюються від політики – у T-Mobile заявили, що вони перерахували гроші до фонду реконструкції національного парку (через який збирають кошти), але "не мають жодної ролі в ухваленні рішень щодо будівництва зали", і відмовилися коментувати бізнес-інтереси, пов’язані з брендом Trump Mobile.

В чому історична та архітектурна цінність Білого дому?

Найбільше ж противників проєкту обурює сам факт руйнування частини історичної президентської резиденції. Білий дім – не просто офіс президента, а національний пам’ятник, що пережив понад два століття історії США. Хоча східне крило й добудували в середині ХХ століття, воно є частиною ансамблю, знайомого кожному американцю.

Тепер же цей фрагмент зникає під ковшами екскаваторів, аби поступитися місцем особистому задуму Трампа. Національний траст історичної спадщини США виступив з різкою заявою, вимагаючи негайно припинити демонтаж. У листі до Білого дому ця неурядова організація закликала призупинити роботи доти, доки проєкт не пройде всі належні процедури громадського обговорення та схвалення в уповноважених інстанціях – зокрема, у Національній комісії з планування столиці та Комісії з образотворчих мистецтв.

На думку фахівців трасту, запропонована бальна зала занадто масштабна і дисгармонійна, вона просто поглине Білий дім, змінивши історичний вигляд резиденції до невпізнаваності. Попри це застереження, адміністрація Трампа не зупинилася. Ба більше, роботи почалися навіть без формального затвердження проєкту федеральною комісією, відповідальною за забудову у Вашингтоні. Це рішення Білий дім пояснив тим, що нібито знесення старої будівлі – це ще не будівництво нового об’єкта, а отже, погодження можна отримати пізніше.

Читайте також Зустріч, на яку чекає світ: як Трамп хоче змусити Сі Цзіньпіна та Путіна закінчити війну в Україні

До протестів проти грандіозного будівництва долучилися й колишні мешканці Білого дому. Гілларі Клінтон, яка як перша леді свого часу працювала у східному крилі, обурилася знесенням історичної структури – мовляв, президент перетворює Білий дім на власну іграшку. Її заява викликала очікувану полеміку: прихильники Трампа назвали Клінтон лицемірною, нагадавши про дорогий ремонт Білого дому за часів Обами, тоді як противники президента підтримали експершу леді, наголошуючи на недоторканності символів демократії.

У соціальних мережах темою тижня стали жарти та меми про Трампа-вандала. Один з популярних колажів зобразив президента, що розгойдується на золотистій кулі для знесення будівель (відсилаючи до відомого кліпу Wrecking Ball).

Карикатура Ben Kirchner

Дональд Трамп, утім, демонструє байдужість до подібної критики. Для нього, як зазначають близькі до Білого дому джерела, повернення до улюбленої справи – будівництва – стало ледь не терапією під час бурхливого другого терміну.

Президент нібито називає роботу над новим крилом "розслаблюючою" і вірить, що величезна бальна зала стане ключовою частиною його політичної спадщини. Раніше він уже здійснив кілька сумнівних з погляду істориків перетворень у резиденції: до прикладу, перебудував знаменитий Рожевий сад Жаклін Кеннеді, замінивши газони й клумби на вимощений плиткою патіо в стилі свого маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. Тепер же Трамп прагне залишити по собі ще відчутніший пам’ятник – цілий новий зал, більший за той Білий дім, який знали покоління.