Ситуация во временно оккупированном Мариуполе постоянно ухудшается. Там получили власть различные преступные группировки, которые в поисках постоянной наживы.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, отметив, что в Мариуполе продолжается ожесточенная борьба между различными клонами. Говорится о представителях российского министерства обороны, спецслужбы и политиков из Санкт-Петербурга.

За что преступники борются в Мариуполе?

Дмитрий Забавин отметил, что одним из самых успешных видов бизнеса в Мариуполе является строительство, однако куратором всего является российский депутат Марат Хуснуллин.

Он получает "откаты" от всего строительства, где минобороны является заказчиком,

– сказал он.

Кроме того, по словам депутата, в городе царит питерский клан, остатки местного криминалитета и кадыровцы, которым отдали металлолом из разрушенных предприятий. Они его вывозят и продают.

Это банальная кража. Ресурсов в Мариуполе осталось, из-за действий оккупантов, мало, а тех, кто хочет все ограбить – много,

– подчеркнул Забавин.

Такая ситуация неизбежно приводит к тому, что между различными кланами возникают столкновения.

Что происходит во временно оккупированном Мариуполе?