Ситуація у тимчасово окупованому Маріуполі постійно погіршується. Там здобули владу різні злочинні угрупування, які у пошуках постійної наживи.

Про це в етері 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, зазначивши, що у Маріуполі триває запекла боротьба між різними клонами. Мовиться про представників російського міністерства оборони, спецслужби та політиків із Санкт-Петербурга.

За що злочинці борються у Маріуполі?

Дмитро Забавін зазначив, що одним із найуспішніших видів бізнесу у Маріуполі є будівництво, проте куратором всього є російський депутат Марат Хуснуллін.

Він отримує "відкати" від всього будівництва, де міноборони є замовником,

– сказав він.

Крім того, за словами депутата, в місті панує пітерський клан, залишки місцевого криміналітету та кадирівці, яким віддали металолом зі зруйнованих підприємств. Вони його вивозять та продають.

Це банальна крадіжка. Ресурсів у Маріуполі залишилось, через дії окупантів, мало, а тих, хто хоче все пограбувати – багато,

– наголосив Забавін.

Така ситуація неминуче призводить до того, що між різними кланами виникають сутички.

Що відбувається у тимчасово окупованому Маріуполі?