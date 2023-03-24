Профессиональное мошенничество: как в Кремле спасают банковскую систему, сжигая пенсии россиян

Агония обложенной санкциями российской экономики продолжается, причем темпы ухудшения общей ситуации не могут не радовать. Хотя Москва вполне удачно обходит много ограничений, а Запад не распространяет их на ряд отраслей, стагнация все равно ускоряется.

При этом российское военно-политическое командование иногда предпринимает максимально абсурдные шаги лишь для того, чтобы подкорректировать графики для отчетов, а также для получения фейковых улучшений. Например, чтобы не допустить тотальное обнищание населения и хоть как-то платить пенсии, Кремль безумно печатает деньги. Почему Россия напоминает шарик, который вот-вот лопнет – рассказываем в материале 24 Канала.

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Понятно, что при среднесрочной перспективе в условиях безумного кризиса подобный подход может только усугубить ситуацию. Впрочем, таких откровенно вредных решений Путин и его окружение принимали настолько много, что мыльный пузырь под названием Россия лопнет настолько громко, что это услышат даже на международной космической станции.

От экономической необходимости до политической целесообразности – один шаг

Фактически всего лишь через год с момента начала полномасштабной войны Россия превратилась в сплошную страну-фейк, где члены правительства пытаются реанимировать полуразложившееся тело экономики, а пропагандисты, как окружение Сталина в первые дни после его смерти, делают вид, что вождь еще дышит.

Де-факто страна-террорист очень быстро дезинтегрируется с экономической карты мира, но Путин упрямо надеется на финансовое объединение с Китаем, ведь ничего другого ему и не остается. Это очень похоже на ситуацию с продажей обанкротившейся компании какому-то гиганту, когда перед предложением бухгалтеры-аферисты пытаются раздуть финансовые показатели и искусственно повысить стоимость актива.

Ярким доказательством того, что экономика России напоминает рыбу-фугу, которая надувается, чтобы казаться больше, чем есть на самом деле, может служить ситуация с ее банковской системой. Любой человек, хоть немного разбирающийся в финансах, знает, что самым главным показателем реального состояния экономики является учетная ставка. Это процент, под который центральный банк предоставляет кредиты коммерческим учреждениям, а также принимает средства на депозиты. Цифра, устанавливаемая регулятором, свидетельствует о том, насколько здорова экономика страны.

Если ее понижать, банки смогут раздавать людям "дешевые" деньги, что приведет к появлению у населения больших сумм и увеличит спрос на товары. Инфляция ускорится, а ценники будут расти. Повышение учетной ставки наоборот уменьшает тягу банков, предприятий и физических лиц к кредитам, тогда как количество депозитов растет (всем хочется вложить деньги под более высокий процент), что снижает темпы инфляции. Очевидно, неадекватные решения центрального банка по установлению учетной ставки могут привести к невероятному перекосу, который и происходит в России. Объяснение этому очень простое: ответственные за финансы вынуждены танцевать под дудку политических прихотей руководства государства.

Так, если в самом начале полномасштабного вторжения глава минфина Антон Силуанов и руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина воспользовались тем, что им не мешали тушить пожар на крейсере "Москва", и, к сожалению, приняли ряд очень эффективных решений.

Во-первых, ЦБ мгновенно задрал учетную ставку до рекордных 20%, чем позволил курсу доллара не улететь в космос.

Во-вторых, в России были введены жесткие ограничения на снятие депозитов и ограничили обмен валют.

Третьим правильным шагом было закрытие бирж с запрещением продажи акций.

Впрочем, поскольку просто забыть обо всех проблемах было невозможно, а почти весь бизнес мог фактически умереть за несколько месяцев, главным финансистам страны-агрессора пришлось понемногу отпускать ситуацию. А потом, когда расходы России на войну увеличились до таких показателей, которые просто невозможно стянуть, начался настоящий экшн.

Политические прихоти Путина начали доминировать над экономической целесообразностью, что привело к раскрутке маховика инфляции со всеми вытекающими последствиями. Центробанк буквально заставили снизить учетную ставку до необоснованного минимума в 7,5%.



Изменения учетной ставки Центробанком России за 2022 год / Скриншот из российских псевдоСМИ

В дополнение к абсолютно неадекватным требованиям Кремля имитировать решение проблем и не обрушивать на население всю горечь жизни одновременно, это продолжило тенденцию умножения экономики на ноль. Пожары начали разгораться во всех отраслях, а российские чиновники мгновенно приступили к их тушению бензином.

Спасли застройщиков банкротством

Например, после начала полномасштабной войны и ухудшения общей экономической ситуации, россияне в основном думали о том, как обменять своего сына или мужа на несколькомиллионную компенсацию и где достать хоть пару лишних рублей для питания. Та же небольшая часть жителей болот, которая могла зарабатывать хоть какие-то адекватные деньги, начала искать варианты конвертации "деревянных" в доллары для сохранения накоплений.

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Понятно, что такой микроклимат совсем не способствовал инвестициям в недвижимость, поэтому банкам дали приказ раздавать ипотечные кредиты. Мол, если застройщик распродаст кучу квартир, то проблема куда-то исчезнет, однако так рынок не работает, потому что платить за такое удовольствие кто-то все равно должен. Все бы ничего, но есть огромный нюанс: чуть ли не четверть кредитов на жилье в 2022 году взяли россияне, чьи обязательства по ежемесячным выплатам превышают 80% дохода. То есть, эти люди никогда не смогут расплатиться за недвижимость, а ни одно учреждение никогда бы не признало их платежеспособными и не согласовало выдачу им кредита.

Однако Россия – это страна-фейк, где подобное вполне возможно. И это может привести к банкротству огромного количества банков и схлопыванию рынка недвижимости как такового.

Ведь когда 82% ипотеки приходится на сделки с новостройками, а ставка по многим кредитам ниже 1%, это даже хуже, чем "МММ" в исполнении Пушилина. При этом кредиторы после того, как эта пирамида развалится, на выходе не получат вообще ничего, потому что стоимость залогового жилья в этом случае будет стоить даже меньше жизни зэка в группе "Вагнера".

Впрочем, наиболее эпическим выглядит тот факт, что когда в ситуацию вмешался Центробанк, было уже поздно, а резкое усиление условий по выдаче ипотек практически сделало застройщикам эвтаназию. Так, по данным Росрегистра, в феврале 2023 года в Москве продажа недвижимости на первичном рынке упала аж на 48%. Инвестиции вышли из чата.



Качели на рынке недвижимости Москвы / Скришот из Росрегистра

О ситуации в других городах России, где спрос на недвижимость всегда был не столь большим, а шансы обычного населения вживую увидеть миллион рублей равны возможностям Путина на взятие Киева, нечего и говорить.

Что теперь будут делать кремлевские руководители в ситуации, когда ни один шаг не приведет к улучшению? Вопрос риторический. Впрочем, следует признать, что военные преступники упорно демонстрируют изобретательность и, к сожалению, вполне удачно откладывают констатацию своей экономической смерти. Возможно, придумают варианты, как переставить таймер на этой бомбе.

Имитация банковских успехов

Так что не стоит даже объяснять, как в такой ситуации чувствуют себя российские банки. У них, конечно, все хорошо. Однако только на словах. "Сбербанк", например, 20 марта вообще очень неожиданно объявил о выплате рекордных дивидендов владельцам акций – по 25 рублей за штуку.

Решение же о выплатах дивидендов руководители финансового учреждения приняли из-за "очень хороших прогнозов" и "отличных результатов за 2022-й год". Мол, поскольку крупнейший банк России смог заработать чистыми 270 миллиардов рублей, то можно и держателей ценных бумаг порадовать. Только вот маленький нюанс: в 2021-м "Сбербанк" получил прибыль в 1,25 триллиона "деревянных", а все достижения финансового учреждения заключаются в том, что оно не работало в убыток.

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Схема же с рекордными выплатами очень проста и опробована на "Газпроме" в августе прошлого года. Инсайдеры, которым известно о намерениях объявить о дивидендах, начали скупать акции "Сбербанка" еще когда они стоили 156 рублей. После того, как наблюдательный совет официально обнародовал намерения заплатить больше, чем реально стоят акции, их стоимость прыгнула до отметки в 202,8₽. Точно так же было и с газодобывающей корпорацией, когда инвесторы ринулись скупать ценные бумаги в надежде подзаработать, однако к концу дивидендной отсечки цена сильно упала. Все, кто владел инсайдерской информацией, обогатились. "Газпром" успел заработать дополнительные деньги из воздуха, а простые игроки рынка профинансировали это. Имитация успеха.



Сентябрь 2022 года – пик закупок акций "Газпрома" на фоне завышенных ожиданий. Октябрь 2022 – встреча инвесторов с реальностью / Скриншот сайта TradingView

Возможно, ситуация в банковском секторе России не столь плоха, как кажется на первый взгляд? Вдруг у "отжатого" "Тинькоффа" все в порядке? Нет, показалось. Этот гигант болот умело идет ко дну.



Акции банка "Тинькофф" демонстрируют уверенность в завтрашнем дне / Скриншот с сайта TradingView

Но при этом на сайте финансового учреждения, которое даже официально за последние полгода показало доходность на уровне почти минус 10%, рисуют обещания подорожания акций аж на 43,62%. Рекомендуется покупать (с).



Прогнозы на уровне / Скриншот сайта банка

Пенсионные накопления горят синим пламенем

Однако даже ситуацию с "Тинькоффом" нельзя назвать максимально мрачной, потому что существует российский "ВТБ". Такое финансовое учреждение с активами более чем на 20 триллионов рублей, которое вообще никогда не показывало свою эффективность. Чтобы проиллюстрировать "профессионализм" банка, стоит лишь отметить, что его наблюдательный совет выходил на биржу с продажей своих акций в кризисном 2008 году. Тогда стоимость ценной бумаги, судя по всему, была обусловлена ценой листа А4 и составляла 14 копеек (менее одного цента по тогдашнему курсу). С тех пор в "ВТБ" постоянно вливали много средств и проводили докапитализацию, однако по состоянию на март 2023 года акция банка стоит 1,8 копейки (0,02 цента). Феноменальный отрицательный рост на 96% в стабильной валюте.

При этом, судя по всему, вообще никого из российского руководства не беспокоит, что один из грандов рынка может демонстрировать хоть какие-то доходы исключительно за счет привлечения дополнительных инвестиций. И именно "ВТБ" щедро раздает кредиты всем убыточным государственным компаниям, то есть деньги постоянно уходят никуда без шансов на их приумножение. Так что нечего удивляться, что когда почти все российские банки улетели в бездну, стало хуже и потомку советского Внешторгбанка. Что нужно делать, когда такое мощное финансовое учреждение в очередной раз не справляется, а у государства денег нет? Верно, забросить ему в топку пенсии россиян. Только называть это нужно не сожжением сбережений, а привлекательной инвестицией.

В начале 2023 года "ВТБ" объявил о том, что нашел желающих приобрести все его акции в рамках второй допэмиссии. "Счастливчиками" стали все, кто откладывал свои деньги на безбедную старость в пенсионные фонды "Газпромбанка".



В топку "ВТБ" банка забросят пенсии россиян / Скриншот из российских псевдоСМИ

В общей сложности в четыре пенсионных фонда "Газпромбанка" россияне принесли 1 триллион 156 миллиардов рублей, и хотя на покупку акций "ВТБ" потратят не все эти средства (по крайней мере сейчас), то нет никакого сомнения в том, что никто из вкладчиков никогда не дождется от финансового учреждения ни копейки выплат. Ведь если негосударственный ПФ начал вкладываться в столь рискованные предприятия, а это еще и обусловлено необходимостью политической, как говорится: "У нас есть для вас плохая новость". И всем наплевать, что по закону негосударственные пенсионные фонды должны вкладываться в надежные активы. В этом контексте слоган газпромовских фондов "с заботой о вашем будущем" выглядит столь же эпическим, как и новость на их сайте с заголовком о гарантиях от государства.



В "Газпроме" разбираются в кражах денег россиян / Скриншот с сайта компании-спонсора терроризма

Так что предположения о том, что вскоре Россия начнет изымать у своих граждан их депозиты, уже не выглядят шутками.

На плаву только иностранцы

Фактически единственными финансовыми учреждениями, которые более или менее нормально чувствуют себя на российском рынке, являются международные банки, которым не стыдно финансировать убийство мирных жителей. Исключением можно считать только "дочку" UniCredit Group, отработавшую 2022-й с убытком.

Так, согласно открытым данным, французская группа Crédit Agricolе, которая официально заявляла о выходе с российского рынка, получила за 12 месяцев прошлого года 3,7 миллиона евро прибыли. Венгерский OTP Bank в России заработал гораздо меньше, чем в 2021 году, но принес своим владельцам 3,9 миллиарда рублей. А вот Raiffeisen Bank, даже признавший "ДНР" и "ЛНР", и вообще стал банком №2 в стране-агрессоре. Прибыль австрийского дочернего предприятия выросла в 4,3 раза и составила 2 миллиарда евро.

Такие показатели обусловлены тем простым фактом, что эти банковские учреждения не попали под санкции и не отрезаны от SWIFT. Они мгновенно стали монополистами на рынке денежных переводов, которые охотно помогают населению страны-террориста поддерживать финансовые связи с миром без каких-либо ограничений.