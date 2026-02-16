"Клоунское шоу", – Обама прокомментировал видео Трампа, где он с женой в виде обезьян

Бывший президент США Барак Обама отреагировал на расистское видео, которое опубликовал Дональд Трамп. Он заявил, что "стыд" и "приличие", которые ранее руководили государственными чиновниками – утрачены.

Он прокомментировал видео на подкасте с блогером Брайаном Тайлером Коэном, пишет BBC.

Как отреагировал Обама на видео?

Коэн спросил о видео с обезьянами, на что Обама ответил, что "большинство американцев считает такое поведение глубоко тревожным". Также он отметил, что "стыда" и "приличия", которыми раньше руководствовались госслужащие – нет.

В социальных сетях и на телевидении происходит некое клоунское шоу. И правда в том, что, кажется, нет никакого стыда по этому поводу среди людей, которые раньше считали, что нужно иметь определенный порядок, чувство приличия и уважения к должности, не так ли?

– возмутился бывший президент США.

Заметьте, что комментируя видео, Барак Обама ни разу прямо не упомянул имя Дональда Трампа.

Что известно о расистском видео с Обамой и его женой?