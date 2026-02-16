Он прокомментировал видео на подкасте с блогером Брайаном Тайлером Коэном, пишет BBC.
Читайте также "Я не смотрел до конца": Трамп не собирается извиняться за скандальное видео с Обамами
Как отреагировал Обама на видео?
Коэн спросил о видео с обезьянами, на что Обама ответил, что "большинство американцев считает такое поведение глубоко тревожным". Также он отметил, что "стыда" и "приличия", которыми раньше руководствовались госслужащие – нет.
В социальных сетях и на телевидении происходит некое клоунское шоу. И правда в том, что, кажется, нет никакого стыда по этому поводу среди людей, которые раньше считали, что нужно иметь определенный порядок, чувство приличия и уважения к должности, не так ли?
– возмутился бывший президент США.
Заметьте, что комментируя видео, Барак Обама ни разу прямо не упомянул имя Дональда Трампа.
Что известно о расистском видео с Обамой и его женой?
Скандал возник после того, как Дональд Трамп опубликовал в Truth Social видео о своих заявлениях относительно выборов 2020. В конце ролика на несколько секунд появились Барак Обама и Мишель Обама – их лица были смонтированы на тела обезьян, что вызвало волну возмущения и обвинения в расизме.
Критику высказал и сенатор-республиканец Тим Скотт – единственный темнокожий член Республиканской партии в Сенате. Он назвал публикацию расистской и призвал немедленно ее удалить. По его словам, это "самая расистская вещь", которую он видел в Белом доме.
Сначала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала реакцию "преувеличенной", объяснив видео интернет-мемом. Однако после критики пост удалили примерно через 12 часов, заявив, что его якобы ошибочно опубликовал сотрудник, а Трамп "не знал о видео".