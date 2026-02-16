Він прокоментував відео на подкасті з блогером Браяном Тайлером Коеном, пише BBC.

Як відреагував Обама на відео?

Коен запитав про відео з мавпами, на що Обама відповів, що "більшість американців вважає таку поведінку глибоко тривожною". Також він зауважив, що "сорому" та "пристойності", якими раніше керувались держслужбовці – немає.

У соціальних мережах та на телебаченні відбувається таке собі клоунське шоу. І правда в тому, що, здається, немає жодного сорому щодо цього серед людей, які раніше вважали, що потрібно мати певний порядок, почуття пристойності та поваги до посади, чи не так?

– обурився колишній президент США.

Зауважте, що коментуючи відео, Барак Обама жодного разу прямо не згадав ім'я Дональда Трампа.

Що відомо про расистське відео з Обамою та його дружиною?