Він прокоментував відео на подкасті з блогером Браяном Тайлером Коеном, пише BBC.
Як відреагував Обама на відео?
Коен запитав про відео з мавпами, на що Обама відповів, що "більшість американців вважає таку поведінку глибоко тривожною". Також він зауважив, що "сорому" та "пристойності", якими раніше керувались держслужбовці – немає.
У соціальних мережах та на телебаченні відбувається таке собі клоунське шоу. І правда в тому, що, здається, немає жодного сорому щодо цього серед людей, які раніше вважали, що потрібно мати певний порядок, почуття пристойності та поваги до посади, чи не так?
– обурився колишній президент США.
Зауважте, що коментуючи відео, Барак Обама жодного разу прямо не згадав ім'я Дональда Трампа.
Що відомо про расистське відео з Обамою та його дружиною?
Скандал виник після того, як Дональд Трамп опублікував у Truth Social відео про свої заяви щодо виборів 2020. Наприкінці ролика на кілька секунд з'явилися Барак Обама і Мішель Обама – їхні обличчя були змонтовані на тіла мавп, що викликало хвилю обурення та звинувачення у расизмі.
Критику висловив і сенатор-республіканець Тім Скотт – єдиний темношкірий член Республіканської партії у Сенаті. Він назвав публікацію расистською та закликав негайно її видалити. За його словами, це "найбільш расистська річ", яку він бачив у Білому домі.
Спершу прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт назвала реакцію "перебільшеною", пояснивши відео інтернет-мемом. Однак після критики пост видалили приблизно через 12 годин, заявивши, що його нібито помилково опублікував співробітник, а Трамп "не знав про відео".