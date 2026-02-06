Американських демократів обурив допис, який вони назвали расистським. Про це повідомили в CNN.

Дивіться також Трамп шантажує Нью-Йорк, вимагаючи назвати власним іменем два значні об'єкти

Як у США відреагували на відео Трампа?

Дональд Трамп опублікував у Truth Social ролик, присвячений його твердженням про нібито вкрадену перемогу на виборах 2020 року. Наприкінці відео на 2 секунди з'являється зображення Барака та Мішель Обам. Їхні обличчя на кадрі накладені на мавп під пісню The Lion Sleeps Tonight.

Опублікований ролик з подружжям Обам: дивіться відео

Публікація викликала хвилю критики і обурення з боку Демократичної партії США. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що республіканці також мають негайно засудити такий допис.

Зокрема, політтехнолог Адам Пархоменко назвав відео "відвертим расизмом", а колишній заступник радника з нацбезпеки при Обамі Бен Роудс заявив, що Трамп – "пляма на історії США".

Також єдиний темношкірий республіканець у Сенаті США Тім Скотт назвав публікацію расистською та закликав її видалити.

Молюсь, щоб це було фейком, тому що це найбільш расистська річ, яку я бачив у цьому Білому домі. Президент має це видалити,

– написав Скотт.

Як прокоментували допис у Білому домі?

Спочатку прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт пояснила виданню, що обурення є "фальшивим" і варто їх припинити.

Це уривок з інтернет-мему, де президент Трамп зображений як Король джунглів, а демократи – як персонажі мультфільму "Король Лев",

– заявила Левітт.

Проте після реакції вищезгаданого Тіма Скотта Білий дім змінив тон. Як повідомили виданню, співробітник адміністрації Трампа нібито помилково створив цей допис. В результаті – його видалили майже через 12 годин в мережі.

Один з американських посадовців запевнив, що Трамп нібито "не знав про це відео і був дуже розчарований співробітником, який його опублікував".

Останні гучні заяви Трампа