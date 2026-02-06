Вдруге прийшовши до влади, Трамп запровадив низку ініціатив із власним ім'ям: картку Trump Gold Card для прискореної громадянства, сайт TrumpRx із дешевшими ліками та новий бойовий корабель класу Trump, що має увічнити його зовнішню політику "миру через силу", пише CNN.

Як Трамп намагається переіменувати на честь себе об'єкти у Нью-Йорку?

Тепер американський лідер націлився на переіменування вже існуючих об'єктів. Він хоче, аби Penn Station у Нью-Йорку та міжнародний аеропорт Даллес у Вашингтоні носили його ім'я.

Минулого місяця з цією пропозицією президент звернувся до лідера меншості в Сенаті Чака Шумера. Він заявив, що в обмін на перейменування готовий зняти заморозку на мільярди доларів для фінансування великого інфраструктурного проєкту в Нью-Йорку.

Цю несподівану пропозицію Шумер швидко відхилив, зазначивши президенту, що не має повноважень виконати таке нестандартне прохання. Відтоді Трамп продовжує блокувати понад 16 мільярдів доларів, виділені на довгоочікуваний проект Gateway, який передбачає новий залізничний тунель під річкою Гудзон для сполучення Нью-Йорка та Нью-Джерсі. Зараз обидва штати подали до суду на адміністрацію Трампа через заморозку, заявляючи у позові, що припинення фінансування є незаконним.

Комісія, що відповідає за тунель Gateway, попередила, що незабаром змушена буде зупинити роботи та звільнити близько 1 000 працівників, якщо адміністрація Трампа не розблокує фінансування. Будівництво тунелю почалося ще до повернення Трампа до влади, а федеральний уряд має забезпечити значну частину коштів. Але наприкінці минулого року Трамп призупинив проект, що, на думку демократів у Нью-Джерсі та Нью-Йорку, було політично мотивованим рішенням.

Деякі консервативні законодавці вже запропонували законопроєкт про перейменування Даллеса на "Міжнародний аеропорт Дональда Трампа", але він поки не має підтримки і малоймовірно буде ухвалений у контрольованому республіканцями Конгресі.

Що відомо про скандал навколо перейменування Центру Кеннеді?