Во второй раз придя к власти, Трамп ввел ряд инициатив с собственным именем: карточку Trump Gold Card для ускоренного гражданства, сайт TrumpRx с дешевыми лекарствами и новый боевой корабль класса Trump, что должно увековечить его внешнюю политику "мира через силу", пишет CNN.
Как Трамп пытается переименовать в честь себя объекты в Нью-Йорке?
Теперь американский лидер нацелился на переименование уже существующих объектов. Он хочет, чтобы Penn Station в Нью-Йорке и международный аэропорт Даллес в Вашингтоне носили его имя.
В прошлом месяце с этим предложением президент обратился к лидеру меньшинства в Сенате Чаку Шумеру. Он заявил, что в обмен на переименование готов снять заморозку на миллиарды долларов для финансирования крупного инфраструктурного проекта в Нью-Йорке.
Это неожиданное предложение Шумер быстро отклонил, отметив президенту, что не имеет полномочий выполнить такую нестандартную просьбу. С тех пор Трамп продолжает блокировать более 16 миллиардов долларов, выделенные на долгожданный проект Gateway, который предусматривает новый железнодорожный тоннель под рекой Гудзон для сообщения Нью-Йорка и Нью-Джерси. Сейчас оба штата подали в суд на администрацию Трампа из-за заморозки, заявляя в иске, что прекращение финансирования является незаконным.
Комиссия, отвечающая за тоннель Gateway, предупредила, что вскоре вынуждена будет остановить работы и уволить около 1 000 работников, если администрация Трампа не разблокирует финансирование. Строительство тоннеля началось еще до возвращения Трампа к власти, а федеральное правительство должно обеспечить значительную часть средств. Но в конце прошлого года Трамп приостановил проект, что, по мнению демократов в Нью-Джерси и Нью-Йорке, было политически мотивированным решением.
Некоторые консервативные законодатели уже предложили законопроект о переименовании Даллеса в "Международный аэропорт Дональда Трампа", но он пока не имеет поддержки и маловероятно будет принят в контролируемом республиканцами Конгрессе.
Что известно о скандале вокруг переименования Центра Кеннеди?
- Президент США Дональд Трамп оказался в центре критики после того, как публично раскритиковал семью Кеннеди всего через несколько часов после смерти Татьяны Шлоссберг – внучки 35-го президента Джона Кеннеди.
- 30 декабря Трамп опубликовал в соцсети Truth Social скриншоты постов своих сторонников, в которых семью Кеннеди обвиняли в игнорировании Центра исполнительских искусств имени Кеннеди и отсутствии поддержки заведения.
- По сообщениям Трампа, единственным представителем семьи, который недавно посещал центр, был чиновник из его администрации. Эти публикации появились после того, как стало известно о смерти 35-летней Татьяны Шлоссберг от острой миелоидной лейкемии с редкой генетической мутацией.
- Ранее в декабре 2025 года Белый дом объявил о переименовании центра в "Мемориальный центр Дональда Джона Трампа и Джона Фицжеральда Кеннеди", что вызвало возмущение в Конгрессе.
- Демократка Эйприл Макклейн Делани предложила законопроект, который запрещает называть федеральные объекты в честь действующего президента, а племянница Кеннеди заявила, что имя Трампа исчезнет после окончания его каденции.