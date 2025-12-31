Про таке пише People, передає 24 Канал.

Що Трамп сказав на адресу родини Кеннеді?

У вівторок, 30 грудня Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social серію скриншотів із дописами власних прихильників. У них родину Кеннеді звинувачували в тому, що вона виступила проти ідеї перейменування Центру Кеннеді на честь чинного президента США.

Довідково: Центр виконавських мистецтв імені Джона Фіцжеральда Кеннеді у Вашингтоні створений на честь 35-го президента США 1971 року. Він є резиденцією Національного симфонічного оркестру та Вашингтонської національної опери. Там регулярно проводять культурні заходи.

У поширених Дональдом Трампом повідомленнях, зокрема, стверджувалося, що родина Кеннеді нібито роками ігнорує Центр Кеннеді, не займається збором коштів і майже не з'являється там. Також зазначалося, що нібито єдиним представником родини, який нещодавно відвідував заклад, був чиновник з адміністрації Трампа.

Ці публікації з'явилися незадовго після того, як сім'я доньки Джона та Жаклін Кеннеді Керолайн повідомила про смерть її 35-річної доньки Тетяни Шлоссберг.

Причиною смерті стала гостра мієлоїдна лейкемія з рідкісною генетичною мутацією, відомою як інверсія 3. Про свою боротьбу з онкологією Тетяна вперше відкрито написала у листопаді 2025 року в есе для The New Yorker.

За її словами, рак діагностували 25 травня 2024 року, у день народження її другої дитини. Під час обстеження лікар звернув увагу на аномально високий рівень лейкоцитів, після чого були призначені додаткові аналізи.

Згодом Шлоссберг провела п'ять тижнів у лікарні Columbia-Presbyterian у Нью-Йорку, проходила хіміотерапію вдома, а пізніше перенесла пересадку кісткового мозку.

Яка передісторія?

У грудні 2025 року Білий дім оголосив про перейменування центру на Меморіальний центр виконавських мистецтв Дональда Джона Трампа та Джона Фіцжеральда Кеннеді нібито на знак визнання внеску Трампа в реконструкцію будівлі.

Це викликало обурення в Конгресі. Так, демократка Ейпріл Макклейн Делані внесла законопроєкт про заборону називати федеральні об'єкти на честь чинного президента, а племінниця Кеннеді заявила, що ім'я Трампа зникне з назви, щойно він залишить посаду.

