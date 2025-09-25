Дроны – главная и самая громкая тема полномасштабной войны. Однако существуют технологии, которые обеспечивают работу дронов, но о них не так часто рассказывают. И в этих направлениях украинские инженеры также делают значительные достижения.

Мастерская на Львовщине, которая начинала с печати запчастей и стоматологических моделей, выросла в инженерную компанию 3D Tech SLS, изменив возможности недорогих FPV-дронов. Их батареи продлили радиус действий дронов до десятков километров и изменили тактику ударов, одновременно подняв вопрос логистики и бюрократии поставок.

В материале 24 Канала читайте о том, как техническое ноу-хау превратилось в боевое преимущество, с которым сталкиваются экономические реалии, правовые ограничения и практические вызовы на поле боя. Об этом нам и рассказали представители инженерной компании.

Как батарея увеличивает дальность поражения дрона?

В 2017 году двое молодых украинцев на Львовщине открыли экспериментальное производство 3D-принтеров, рассказывают в 3D Tech SLS. Их аппараты печатали широкий спектр – от деталей для авто до стоматологических изделий. Спрос впоследствии увеличился – продукцию заказывали из стран Евросоюза. И уже через два года в мастерской печатали более 30 разнокалиберных принтеров – производство превратилось в "ферму", которая поставляла детали медикам и автопрому.

С началом полномасштабного вторжения основатели производства запустили печать для СБУ деталей к антидроновым ружьям, а также частей снарядов для советских установок. Параллельно изготавливали турникеты и даже израильские бинты. На новый этап компания вышла, когда военные спросили о батареях для FPV-дронов. Инженеры вспомнили переселенцев, которые на их "ферме" когда-то разбирали аккумуляторы Tesla, и решили использовать этот опыт. Первую батарею передали для тестирования и военные подтвердили: "То, что надо".

Благодаря разработке львовских инженеров с 3D Tech SLS в зоне поражения ВСУ сейчас вражеские базы со стратегической техникой на глубине до 60 километров. Важно – при этом защитники имеют достаточно времени для высокоточного поражения цели.

На данный момент около 85% результативных ударов на Запорожском направлении обеспечивают дроны именно с этой батареей. А в перспективе будет возможность залетать в пограничные объекты в Ростовской и Белгородской областях государства-агрессора на дроне за 500 долларов.

В чем же особенность батареи? Она имеет вдвое большую энергетическую емкость, чем обычная батарея того же веса. Это означает, что один дрон за 500 долларов способен уничтожить технику врага на миллионы.

Суть в том, что батарею можно сделать для расстояния более 60 километров, однако это приведет к уменьшению массы боевой части. Чем больше желаемая дальность – тем больше места и массы занимает батарея, и тем меньше остается полезная масса под боевую часть,

– прокомментировали в компании 24 Канала.



На производстве / Фото предоставлено 3D Tech SLS

Новые технологии: как батарею сделали мощнее?

Украинские инженеры все чаще становятся первопроходцами во внедрении решений, которые ранее были доступны только в лабораториях или экспериментальных проектах.

3D Tech SLS стали первыми в Украине, утверждают в компании, кто довел до боевого использования уникальную комбинацию solid-state батарей – нового типа аккумуляторов без жидкого электролита – и высокотоковых Li-ion элементов следующего поколения, способных отдавать максимум энергии.

Чтобы это стало возможным, инженеры использовали 3D-принтеры: они напечатали специальные корпуса из прочных полимеров, которые выдерживают удары и высокие температуры. Дополняет систему цифровой контроль – оператор видит уровень заряда в реальном времени, словно на панели приборов автомобиля.



Команда 3D Tech SLS / Фото предоставлено компанией

Петр Есип соучредитель компании 3D Tech Мы разработали универсальные модульные батарейные платформы, которые подходят для дронов, наземных роботов, систем РЭБ и даже микросетей. В результате вместо батареи емкостью 65 тысяч мА-ч с весом около 10 килограм и максимальной дальностью только 3 – 5 километров мы получили 120 тысяч мА-ч с тем же весом и рекордными 38 километров.



В процессе работы / фото предоставлено 3D Tech SLS

Какие проблемы с производством?

К сожалению, даже во время войны оборонная промышленность сталкивается с проблемами. Одна из них – батарею признают комплектующей, а не готовым изделием, поэтому ее не кодифицируют. Поэтому невозможно оформить поставки из-за изменения обороны, и воинские части вынуждены самостоятельно финансировать закупку, делится с 24 Каналом Петр Есип.

Петр Есип соучредитель компании 3D Tech Есть также сложности от создания до внедрения, и сейчас мы сталкиваемся с бюрократией. Существует система начисления так называемых е-баллов – это баллы за поражение, которые можно обменивать на дроны и НРК, но ими нельзя оплатить батареи. То есть подразделение может получить дрон за эти баллы, но без батареи – ее приходится покупать отдельно за средства воинской части или через меценатские фонды.



На производстве / Фото предоставлено 3D Tech SLS

Как изобретение изменило поле боя?

На поле современной войны небольшие технические изменения способны переломить баланс – иногда достаточно новой батареи. То, что еще недавно казалось экспериментом, сегодня меняет тактику применения дронов.

Дальность поражения благодаря улучшенным батареям изменилась радикально. Если раньше оперативные беспилотники летали в основном на 3 – 5 километров, и лишь единицы попадали в танки или РЭБ, то с батареями Vampir/Dovha их рабочий радиус теперь стабильно составляет 15 – 30 километров. Зафиксирован абсолютный рекорд – 38 километров, а возможный потенциал достигает 60 километров.

Экономика боя получила новые цифры: дрон за 550 долларов может уничтожить технику противника на сумму от 10 до 50 миллионов долларов.

Точность ударов также выросла – пилоты получают вдвое больше времени для прицеливания. Невидимость платформы улучшилась благодаря тому, что новая батарея выделяет меньше тепла: дрон оставляет более слабый термический след и становится менее заметным для систем обнаружения.

И, наконец, выживания операций: длительный полет означает больше шансов довести миссию до конца – не только боевую, но и гуманитарную. Есть подтвержденные случаи, когда такие дроны доставляли медикаменты или помогали эвакуировать гражданских.

Под прицелом – Белгородщина

Сейчас украинские пилоты могут достать FPV-дроном уже до приграничных городов российской Белгородщины. Именно на таких дронах с батареями 3D Tech SLS сегодня держится значительная часть Запорожского направления, утверждают в компании. Команда также работает над новым продуктом – полевой зарядной станцией для БПЛА. Это будет аналог EcoFlow, но специально спроектированный под нужды пилотов дронов, говорят в 3D Tech SLS.

Помню вылет, когда мы впервые поставили батарею 3D Tech SLS. Обычно дрон еле вытягивал два снаряда, а на этот раз взял сразу четыре. Это чувствовалось, будто в машину вместо маленького бака поставили большой: запас энергии значительно вырос, и мы смогли не только долететь, но и ударить дальше, чем обычно. Тогда мы прошли более 15 километров в глубину и сбросили боеприпасы там, где враг вообще не ждал,

– приводит 3D Tech SLS слова полковника ВСУ Андрея.

В 2023 году команда привлекла 2,2 миллиона гривен грантовых средств через оборонный кластер Brave1. Вся сумма пошла на производство: закупили ультразвуковую и лазерную сварку, лабораторные блоки питания, системы контроля качества.

Теперь 3D Tech SLS работает не только над батареями для FPV-дронов, но и над решениями для наземных роботизированных комплексов, увеличивая их автономность и формируя базу для армии будущего.

Петр Есип соучредитель компании 3D Tech Что дальше? Работаем над полевой станцией. Сейчас ее тестируют в ряде воинских частей: мощность – 3 кВт, емкость – 4 кВт. Все выходы станции проектировались и согласовывались с военными в соответствии с их техническим заданием.

В дальнейших планах – добавить защиту от осколков для самой станции, чтобы батареи выдерживали обстрелы: предусмотрено использование баллистических пакетов второго класса.