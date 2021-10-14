В Бейруте началась стрельба во время митинга: есть жертвы и пострадавшие
Источник:Al Jazeera
В Бейруте вспыхнули столкновения во время митинга, который организовали движения "Хезболла" и "Амаль". Впоследствии началась стрельба, в результате которой погибли люди.
Пока неизвестно, кто начал стрельбу. Однако военные страны начали прочесывать территорию в поисках стрелявших.
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В Бейруте началась стрельба, в результате которой погибли люди
В результате стрельбы убили по меньшей мере 6 человек и ранили более 30,
– говорится в сообщении.
Так, данные сообщил ливанский Красный Крест. Митинг организовали движения "Хезболла" и "Амаль", которые требовали уволить судью Тарека Битара. Протесты прошли у Дворца Правосудия.
Издание Al-Mayadeen написало, что пострадали 60 человек.
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После этого армия начала прочесывать территорию и искать стрелявших. Издание BBC сообщило, что в другом сообщении военные предупредили – будут открывать огонь в ответ по тем, кто стреляет боевыми патронами, и призвали мирных жителей покинуть этот район.
Что известно о столкновениях в Бейруте и их причинах
- Сторонники движений "Хезболла" и "Амаль", которые организовали акцию, требовали снять с должности судью Тарека Битара. Именно он руководит расследованием взрыва химикатов в порту Бейрута.
- Кстати, речь идет о двух взрывах, которые прогремели 4 августа 2020 года в столице Ливана, Бейруте.
- Они частично разрушили город. Тогда жертвами трагедии стали 214 человек, еще более 6 000 пострадали. Без крыши над головой остались около 300 000 ливанцев.