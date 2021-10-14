У Бейруті почалась стрілянина під час мітингу: є жертви та постраждалі

У Бейруті під час мітингу спалахнули сутички під час мітингу, який організовали рухи "Хезболла" та "Амаль". Згодом почалась стрілянина, внаслідок якої загинули люди.

Наразі невідомо, хто почав стрілянину. Проте військові країни почали прочісувати територію в пошуках тих, хто стріляв.

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У Беруті почалась стрілянина, внаслідок якої загинули люди

Внаслідок стрілянини вбили щонайменше 6 людей та поранили понад 30,

– мовиться у повідомленні.

Так дані повідомив ліванський Червононий Хрест. Мітинг організовали рухи "Хезболла" та "Амаль", які вимагали звільнити суддю Тарека Бітара. Протести відбулись біля Палацу Правосуддя.

Видання Al-Mayadeen написало, що постраждали 60 людей.

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Після цього армія почала прочісувати територію та шукати тих, хто стріляв. Видання ВВС повідомило, що в іншому повідомленні військові попередили – будуть відкривати вогонь у відповідь по тих, хто стріляє бойовими патронами, і закликали мирних жителів покинути цей район.

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