Наджиб Мікаті втретє за 16 років очолить ліванський уряд. Перемовини з президентом привали понад півтора місяця.

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В уряді не буде відомих політиків

Попри те, що новий прем'єр-міністр є найбагатшою людиною в Лівані, в уряді не буде відомих політиків. Більшість міністерств очолять технократи, яких делегують парламентські партії.

Після завершення переговорів з президентом, новий голова уряду заявив, що сподівається на те, що йому вдасться подолати кризу в Лівані, однак закликав народ "затягувати паски". Однак Мікаті налаштований оптимістично.

Ми можемо подолати всі перешкоди, якщо працюватимемо разом,

– заявив новий прем'єр-міністр.

Серед 24 членів новосформованого уряду буде тільки 1 жінка – Найла Ріачі.

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