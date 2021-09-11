Наджиб Мікаті втретє за 16 років очолить ліванський уряд. Перемовини з президентом привали понад півтора місяця.
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В уряді не буде відомих політиків
Попри те, що новий прем'єр-міністр є найбагатшою людиною в Лівані, в уряді не буде відомих політиків. Більшість міністерств очолять технократи, яких делегують парламентські партії.
Після завершення переговорів з президентом, новий голова уряду заявив, що сподівається на те, що йому вдасться подолати кризу в Лівані, однак закликав народ "затягувати паски". Однак Мікаті налаштований оптимістично.
Ми можемо подолати всі перешкоди, якщо працюватимемо разом,
– заявив новий прем'єр-міністр.
Серед 24 членів новосформованого уряду буде тільки 1 жінка – Найла Ріачі.
Вибух у Бейруті: коротко про головне
- 4 серпня 2020 року у столиці Лівану, Бейруті прогриміли два потужні вибухи, які частково зруйнували місто.
- Жертвами трагедії стали 214 людей, ще понад 6 000 постраждали. Без даху над головою залишилися близько 300 000 ліванців.
- Серед жертв 1 українець – Вільям Азар. Також 56 наших громадян отримали травми.
- Вибухи спричинили 2 750 тонн нітрату амонію, які 6 років зберігали в порту в неналежних умовах. Через це в країні спалахнули протести проти з вимогою відставки уряду. 10 вересня прем'єр-міністр Хасан Діаб оголосив про те, що йде з посади.