У Міністерстві закордонних справ розповіли про те, скільки українців постраждали під час руйнівного вибуху у ліванській столиці Бейруті. Виявилося, що каткастрофа зачепила 56 громадян України, один чоловік загинув.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише 24 канал.

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На жаль, було встановлено факт загибелі одного громадянина України. Станом на вчора до посольства України в Лівані надійшли звернення від 56 громадян про отримання матеріальної допомоги у зв’язку з руйнуванням помешкань та незначними травмами,

– сказав він.

Про те, що серед загиблих внаслідок вибуху у Бейруті є громадянин України, було відомо і раніше. ЗМІ оприлюднили його ім'я – це 32-річний Вільям Азар. Його матір проживає у Києві.

Допомога українцям в Бейруті

Голова МЗС наголосив, що посольство вже виплатило одноразову грошову допомогу 16 громадянам України. "Ми нікого не залишимо у біді. Будемо всім допомагати в міру наших можливостей", – зазначив Кулеба.

Напередодні у Лівані створили "Фонд допомоги потерпілим українцям", перерахувати гроші може кожен охочий. Як це зробити, детальніше – тут

Д о Громади Українців Лівану вже звернулось більше десятка сімей, які постраждали під час вибухів у Бейруті.

о Громади Українців Лівану вже звернулось більше десятка сімей, які постраждали під час вибухів у Бейруті. 16 родин вже отримали одноразову допомогу власне від держави.

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