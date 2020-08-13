У Бейруті постраждали пів сотні українців, один чоловік загинув
У Міністерстві закордонних справ розповіли про те, скільки українців постраждали під час руйнівного вибуху у ліванській столиці Бейруті. Виявилося, що каткастрофа зачепила 56 громадян України, один чоловік загинув.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише 24 канал.
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На жаль, було встановлено факт загибелі одного громадянина України. Станом на вчора до посольства України в Лівані надійшли звернення від 56 громадян про отримання матеріальної допомоги у зв’язку з руйнуванням помешкань та незначними травмами,
– сказав він.
Допомога українцям в Бейруті
Голова МЗС наголосив, що посольство вже виплатило одноразову грошову допомогу 16 громадянам України. "Ми нікого не залишимо у біді. Будемо всім допомагати в міру наших можливостей", – зазначив Кулеба.
- Напередодні у Лівані створили "Фонд допомоги потерпілим українцям", перерахувати гроші може кожен охочий. Як це зробити, детальніше – тут.
- До Громади Українців Лівану вже звернулось більше десятка сімей, які постраждали під час вибухів у Бейруті.
- 16 родин вже отримали одноразову допомогу власне від держави.
Вибух у Бейруті: головне
- Ввечері 4 серпня у столиці Лівану Бейруті пролунав потужний вибух надзвичайної сили, який віднесли до чи ненайбільших неядерних вибухів у світі
- Внаслідок вибуху частина міста була зруйнована. Близько 300 тисяч людей втратили домівки, порт, де і стався вибух, зруйнований вщент і квартали довкола нього також.
- Наразі відомо про 220 загиблих, понад 6 тисяч поранених та 110 людей, що пропали безвісти. Ця кількість щодня зростає.
- За попередньою інформацією, вибух спричинили 2,7 тисяч тонн аміачної селітри, яку конфіскували 6 років тому у російського бізнесмена Ігоря Гречушкіна. Однак точні причини ще встановлюють.