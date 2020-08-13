В Министерстве иностранных дел рассказали о том, сколько украинцев пострадали во время разрушительного взрыва в ливанской столице Бейруте. Оказалось, что каткастрофа задела 56 граждан Украины, один человек погиб.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет 24 канал.

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К сожалению, был установлен факт гибели одного гражданина Украины. По состоянию на вчера в посольство Украины в Ливане поступили обращения от 56 граждан о получении материальной помощи в связи с разрушением домов и незначительными травмами,

– сказал он.

О том, что среди погибших в результате взрыва в Бейруте есть гражданин Украины, было известно и раньше. СМИ обнародовали его имя – это 32-летний Уильям Азар. Его мать проживает в Киеве.

Помощь украинцам в Бейруте

Глава МИД отметил, что посольство уже выплатило единовременную денежную помощь 16 гражданам Украины. "Мы никого не оставим в беде. Будем всем помогать по мере наших возможностей", – отметил Кулеба.

Накануне в Ливане создали "Фонд помощи пострадавшим украинцам", перечислить деньги может каждый желающий. Как это сделать, подробнее – здесь.

В Общество Украинцев Ливана уже обратилось более десятка семей, пострадавших во время взрывов в Бейруте.

16 семей уже получили единовременную помощь именно от государства.

Взрыв в Бейруте: главное