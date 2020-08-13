В Бейруте пострадали полсотни украинцев, один человек погиб
В Министерстве иностранных дел рассказали о том, сколько украинцев пострадали во время разрушительного взрыва в ливанской столице Бейруте. Оказалось, что каткастрофа задела 56 граждан Украины, один человек погиб.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет 24 канал.
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К сожалению, был установлен факт гибели одного гражданина Украины. По состоянию на вчера в посольство Украины в Ливане поступили обращения от 56 граждан о получении материальной помощи в связи с разрушением домов и незначительными травмами,
– сказал он.
Помощь украинцам в Бейруте
Глава МИД отметил, что посольство уже выплатило единовременную денежную помощь 16 гражданам Украины. "Мы никого не оставим в беде. Будем всем помогать по мере наших возможностей", – отметил Кулеба.
- Накануне в Ливане создали "Фонд помощи пострадавшим украинцам", перечислить деньги может каждый желающий. Как это сделать, подробнее – здесь.
- В Общество Украинцев Ливана уже обратилось более десятка семей, пострадавших во время взрывов в Бейруте.
- 16 семей уже получили единовременную помощь именно от государства.
Взрыв в Бейруте: главное
- Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв необычайной силы, который отнесли к едва ли не самым большим неядерным взрывам в мире
- В результате взрыва часть города была разрушена. Около 300 тысяч человек лишились дома, порт, где и произошел взрыв, разрушен до основания и кварталы вокруг него тоже.
- Известно о 220 погибших, более 6 тысяч раненых и 110 человек, пропавших без вести. Это количество ежедневно растет.
- По предварительной информации, взрыв вызвали 2 700 тонн аммиачной селитры, которую конфисковали 6 лет назад у российского бизнесмена Игоря Гречушкина. Однако точные причины еще устанавливаются.