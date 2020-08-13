В результате взрыва в Бейруте пострадали десятки украинцев, один из них погиб. Двое украинок из Ливана поделились тем, через что пришлось пройти им и их родным.

Среди пострадавших и жертв взрыва в Бейруте были украинцы. Они поделились пережитым с "ТСН".

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Словно побитая, а ехать к границе с Израилем

Украинка Юлия Левченко живет в центре Бейрута. К счастью, ее травмы не были критическими. Девушка обошлась швами на лице. Однако она не является гражданкой Ливана, поэтому в тот страшный день в местных больницах ей говорили, что все врачи заняты, а на очередь надо ждать месяц.

Болят органы внутри, такое ощущение, что избили. В такой ситуации ты просто беспомощен. Единственные, кто тебе помогает, это твое посольство. Твои друзья,

– рассказала Юлия Левченко.

Украинской общине удалось найти врачей, которые оказали девушке помощь бесплатно. Однако ехать нужно почти к границе с Израилем.

Это оправдало себя – девушка попала к хорошему специалисту, который еще и учился в Украине. Говорит, ей действительно повезло – внутренние органы целы. Юлию также обследовали хирург и невропатолог.

Такое обследование вместе с медикаментами может стоить до тысячи долларов. Однако врачи денег не взяли.

Разбитая квартира и психологическая травма всей семьи

Пострадала и украинско-ливанская семья. Квартира львовянки Татьяны Власенко и ее мужа разбита. Но женщина не переживает за материальное. Самое важное – успела спасти обоих детей.

Я кричу: "Эли, иди сюда!", и срываю с туалета второго ребенка. Прижимаю их двоих, и все взрывается, – вспоминает женщина.

Мама и дети живы, не получили ни царапины. Лишь отцу немного задело руку. Однако психологическая травма есть у каждого.

"Захожу, Эли стоит в салоне и трясется "Мама, я не хочу умирать, мы умрем", – передает слова своего ребенка женщина.

Говорит, что успокаивала их, убеждала, что все будет хорошо.

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