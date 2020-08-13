Мама, я не хочу умирать: украинка о пережитом во время взрыва в Бейруте
В результате взрыва в Бейруте пострадали десятки украинцев, один из них погиб. Двое украинок из Ливана поделились тем, через что пришлось пройти им и их родным.
Среди пострадавших и жертв взрыва в Бейруте были украинцы. Они поделились пережитым с "ТСН".
Читайте также Для пострадавших украинцев в Бейруте создадут Фонд помощи: детали
Словно побитая, а ехать к границе с Израилем
Украинка Юлия Левченко живет в центре Бейрута. К счастью, ее травмы не были критическими. Девушка обошлась швами на лице. Однако она не является гражданкой Ливана, поэтому в тот страшный день в местных больницах ей говорили, что все врачи заняты, а на очередь надо ждать месяц.
Болят органы внутри, такое ощущение, что избили. В такой ситуации ты просто беспомощен. Единственные, кто тебе помогает, это твое посольство. Твои друзья,
– рассказала Юлия Левченко.
Украинской общине удалось найти врачей, которые оказали девушке помощь бесплатно. Однако ехать нужно почти к границе с Израилем.
Это оправдало себя – девушка попала к хорошему специалисту, который еще и учился в Украине. Говорит, ей действительно повезло – внутренние органы целы. Юлию также обследовали хирург и невропатолог.
Такое обследование вместе с медикаментами может стоить до тысячи долларов. Однако врачи денег не взяли.
Разбитая квартира и психологическая травма всей семьи
Пострадала и украинско-ливанская семья. Квартира львовянки Татьяны Власенко и ее мужа разбита. Но женщина не переживает за материальное. Самое важное – успела спасти обоих детей.
Я кричу: "Эли, иди сюда!", и срываю с туалета второго ребенка. Прижимаю их двоих, и все взрывается, – вспоминает женщина.
Мама и дети живы, не получили ни царапины. Лишь отцу немного задело руку. Однако психологическая травма есть у каждого.
"Захожу, Эли стоит в салоне и трясется "Мама, я не хочу умирать, мы умрем", – передает слова своего ребенка женщина.
Говорит, что успокаивала их, убеждала, что все будет хорошо.
К теме Посольство поддерживает украинцев в Ливане: как получить помощь
Взрыв в Бейруте: главное
- Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте в порту прогремели мощные взрывы.
- Известно о более 6 тысяч пострадавших и по меньшей мере 171 погибшем. Одной из жертв является гражданин Украины – 32-летний Уильям Азар.
- Чрезвычайную ситуацию власти Ливана назвали катастрофой национального масштаба.
- Взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается более чем в 3 миллиарда долларов.
- Причины взрыва до сих пор устанавливаются. Сначала сообщали о возгорании пиротехники на складе в порту. Впоследствии власти и СМИ заявили, что взрыв вызвали более 2 700 тонн аммиачной селитры, которую конфисковали 6 лет назад.
- Селитру изъяли с корабля российского бизнесмена Гречушкина. Она все время лежала в порту.
- Интерпол взялся за расследование причин и обстоятельств трагедии.