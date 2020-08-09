В Посольстве Украины в Ливане помогают украинцам, которые обращаются за помощью после страшных взрывов в Бейруте. Для получения помощи нужно иметь справку о разрушении от мухтара и паспорт.

В посольстве всем, кто обратился, помогают лекарствами, продуктами, сообщил в фейсбуке посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

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По его словам, дипломаты также поддерживают ливанских волонтеров, которые расчищают завалы в центре Бейрута.

Для получения материальной помощи необходимо иметь

справку о разрушении от мухтара;

паспорт взрослых и паспорта детей.

Мы создали даже свой внутренний фонд для помощи пострадавшим,

– сообщил Осташ.

Дипломаты сформировали кризисную группу и сами развозят необходимые вещи пострадавшим. Кроме того, в посольстве оказывают необходимую психологическую помощь для тех, кто в ней нуждается.

Круглосуточно работает горячая линия – 009615921668.

Важно! Среди погибших в результате взрыва в Бейруте есть гражданин Украины. Это – 32-летний Уильям Азар. Его мать проживает в Киеве.



В Посольстве Украины в Ливане помогают украинцам, которые обратились за помощью / Фейсбук Игоря Осташа



А также волонтерам, которые расчищают в городе завалы / Фейсбук Игоря Осташа

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