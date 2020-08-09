Посольство поддерживает украинцев в Ливане: как получить помощь
В Посольстве Украины в Ливане помогают украинцам, которые обращаются за помощью после страшных взрывов в Бейруте. Для получения помощи нужно иметь справку о разрушении от мухтара и паспорт.
В посольстве всем, кто обратился, помогают лекарствами, продуктами, сообщил в фейсбуке посол Украины в Ливане Игорь Осташ.
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По его словам, дипломаты также поддерживают ливанских волонтеров, которые расчищают завалы в центре Бейрута.
Для получения материальной помощи необходимо иметь
- справку о разрушении от мухтара;
- паспорт взрослых и паспорта детей.
Мы создали даже свой внутренний фонд для помощи пострадавшим,
– сообщил Осташ.
Дипломаты сформировали кризисную группу и сами развозят необходимые вещи пострадавшим. Кроме того, в посольстве оказывают необходимую психологическую помощь для тех, кто в ней нуждается.
Круглосуточно работает горячая линия – 009615921668.
В Посольстве Украины в Ливане помогают украинцам, которые обратились за помощью / Фейсбук Игоря Осташа
А также волонтерам, которые расчищают в городе завалы / Фейсбук Игоря Осташа
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Взрыв в Бейруте: главное
- Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте в порту прогремели мощные взрывы.
- Известно о более 6 тысячах пострадавших и по меньшей мере 158 погибших.
- Чрезвычайную ситуацию власти Ливана назвали катастрофой национального масштаба.
- Взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается в более чем 3 миллиарда долларов.
- Причины взрыва до сих пор устанавливаются. Сначала сообщалось, что речь идет о возгорании пиротехники на складе в порту. Впоследствии власти и СМИ заявили, что взрыв вызвали более 2700 тонн аммиачной селитры, которую конфисковали 6 лет назад.
- Интерпол взялся за расследование причин и обстоятельств трагедии.
- Селитру изъяли из корабля российского бизнесмена Гречушкина, по информации СМИ в 2014 году. Поэтому она все время лежала в порту.