У Посольстві України в Лівані допомагають українцям, які звертаються за поміччю після страшних вибухів у Бейруті. Для отримання допомоги потрібно мати довідку про руйнування від мухтара та паспорт.

У посольстві усім, хто звернувся, допомагають ліками, продуктами, повідомив у фейсбуці посол України в Лівані Ігор Осташ.

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За його словами, дипломати також підтримують ліванських волонтерів, які розчищають завали в центрі Бейрута.

Для отримання матеріальної допомоги потрібно мати

довідку про руйнування від мухтара;

паспорт дорослих та паспорти дітей.

Ми створили навіть свій внутрішній фонд для допомоги постраждалим,

– повідомив Осташ.

Дипломати сформували кризову групу й самі розвозять необхідні речі постраждалим. Крім того, у посольстві надають необхідну психологічну допомогу для тих, хто її потребує.

Цілодобово працює гаряча лінія – 009615921668.

Важливо! Серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті є громадянин України. Це – 32-річний Вільям Азар. Його матір проживає в Києві.



У Посольстві України в Лівані допомагають українцям, які звернулися по допомогу / Фейсбук Ігоря Осташа



А також волонтерам, які розчищають у місті завали / Фейсбук Ігоря Осташа

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