Посольство підтримує українців у Лівані: як отримати допомогу
У Посольстві України в Лівані допомагають українцям, які звертаються за поміччю після страшних вибухів у Бейруті. Для отримання допомоги потрібно мати довідку про руйнування від мухтара та паспорт.
У посольстві усім, хто звернувся, допомагають ліками, продуктами, повідомив у фейсбуці посол України в Лівані Ігор Осташ.
Читайте також Як у Бейруті відновлюють місто після вибуху: розповідь українки
За його словами, дипломати також підтримують ліванських волонтерів, які розчищають завали в центрі Бейрута.
Для отримання матеріальної допомоги потрібно мати
- довідку про руйнування від мухтара;
- паспорт дорослих та паспорти дітей.
Ми створили навіть свій внутрішній фонд для допомоги постраждалим,
– повідомив Осташ.
Дипломати сформували кризову групу й самі розвозять необхідні речі постраждалим. Крім того, у посольстві надають необхідну психологічну допомогу для тих, хто її потребує.
Цілодобово працює гаряча лінія – 009615921668.
У Посольстві України в Лівані допомагають українцям, які звернулися по допомогу / Фейсбук Ігоря Осташа
А також волонтерам, які розчищають у місті завали / Фейсбук Ігоря Осташа
Дізнайтеся більше Криваві сутички в Бейруті: вже понад 700 поранених, військові відтіснили людей – фото, відео 18+
Вибух у Бейруті: головне
- Ввечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті у порті прогриміли потужні вибухи.
- Відомо про понад 6 тисяч постраждалих та щонайменше 158 загиблих.
- Надзвичайну ситуацію влада Лівану назвала катастрофою національного масштабу.
- Вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад 3 мільярди доларів.
- Причини вибуху досі встановлюються. Спершу повідомляли, що мовиться про займання піротехніки на складі в порту. Згодом влада і ЗМІ заявили, що вибух спричинили понад 2 700 тонн аміачної селітри, яку конфіскували 6 років тому.
- Інтерпол взявся за розслідування причин і обставин трагедії.
- Селітру вилучили з корабля російського бізнесмена Гречушкіна, за інформацією ЗМІ у 2014 році. Відтак вона весь час лежала у порту.