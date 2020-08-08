"Забирайтесь, убивці": в Бейруті жорсткі сутички, протестувальники захопили будівлю МЗС – відео
Тисячі людей зібралися 8 серпня на центральній площі Бейрута, щоб вшанувати пам'ять загиблих під час катастрофічних вибухів декілька днів тому. Мітинги переросли в жорстокі сутички з поліцією.
За попередніми даними в центрі Бейрута зібрались понад 5 тисяч людей. Люди вже захопили будівлю МЗС. Про це повідомляє Al Jazeera.
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Чому люди протестують проти ліванської влади
- Перші протестні настрої у жителів Бейрута проявилися, коли до міста прибув президент Франції Еммануель Макрон. Він обіцяв надати допомогу ліванському народу. Під час візиту його супроводжували розлючені діями влади люди.
- Протестувальники вимагають одного – відставки керівництва країни. Люди засудили чиновників, яких звинувачують у безвідповідальності та корумпованості, через що й сталася трагедія.
Учасники демонстрацій влаштовують підпали, громлять магазини, а також закидують силовиків камінням.
За даними місцевого відділення Червоного Хреста, під час сьогоднішніх заворушень постраждали 109 осіб.
Похорони загиблих у Бейруті тривають вже четвертий день / Фото dpa
Поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів, які намагалися знести загородження, встановлені біля парламенту. Деякі протестувальники кидали каміння, лунали такі гасла, як "Народ хоче повалення режиму" і "Забирайтеся, вбивці!".
Вибух у Бейруті: головне
- Ввечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті у порті прогриміли потужні вибухи. Відомо про понад 6 тисяч постраждалих та щонайменше 158 загиблих.
- Потужний вибух відчули навіть за 240 кілометрів на сусідньо розташованому Кіпрі.
- Надзвичайну ситуацію влада Лівану назвала катастрофою національного масштабу. Вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад 3 мільярди доларів.
- Причини вибуху досі встановлюються. Спершу повідомляли, що мовиться про займання піротехніки на складі в порту. Згодом влада і ЗМІ заявили, що вибух спричинили понад 2 700 тонн аміачної селітри, яку конфіскували 6 років тому.
- Селітру вилучили з корабля російського бізнесмена Гречушкіна, за інформацією ЗМІ у 2014 році. Відтак вона весь час лежала у порту.