Тисячі людей зібралися 8 серпня на центральній площі Бейрута, щоб вшанувати пам'ять загиблих під час катастрофічних вибухів декілька днів тому. Мітинги переросли в жорстокі сутички з поліцією.

За попередніми даними в центрі Бейрута зібрались понад 5 тисяч людей. Люди вже захопили будівлю МЗС. Про це повідомляє Al Jazeera.

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Чому люди протестують проти ліванської влади

Перші протестні настрої у жителів Бейрута проявилися, коли до міста прибув президент Франції Еммануель Макрон. Він обіцяв надати допомогу ліванському народу. Під час візиту його супроводжували розлючені діями влади люди.

Протестувальники вимагають одного – відставки керівництва країни. Люди засудили чиновників, яких звинувачують у безвідповідальності та корумпованості, через що й сталася трагедія.

Учасники демонстрацій влаштовують підпали, громлять магазини, а також закидують силовиків камінням.

За даними місцевого відділення Червоного Хреста, під час сьогоднішніх заворушень постраждали 109 осіб.



Похорони загиблих у Бейруті тривають вже четвертий день / Фото dpa

Поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів, які намагалися знести загородження, встановлені біля парламенту. Деякі протестувальники кидали каміння, лунали такі гасла, як "Народ хоче повалення режиму" і "Забирайтеся, вбивці!".

“Get back get back their shooting”

“No problem, let them.” pic.twitter.com/gO5W72dVVP — Timour Azhari (@timourazhari) August 8, 2020

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