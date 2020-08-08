Рятувальники у напівзруйнованому Бейруті продовжують пошуки зниклих безвісти. Вже четверту добу доля понад 60 людей невідома.

Зараз офіційно повідомляється про 154 загиблих у результаті вибуху. Про це повідомляє Al Jazeera.

Важливо Вибух у Бейруті забрав життя дружини посла Нідерландів: вона померла у лікарні

За даними Міністерства охорони здоров'я Лівану, поранення отримали понад 6 тисяч осіб. Водночас кількість постраждалих може збільшитися.

Число загиблих досягло 154, включаючи 25 осіб, чиї особистості ще не встановлені. Крім того, понад 60 людей як і раніше вважаються зниклими безвісти,

– зауважили у місцевому МОЗ.

Актуально Вибух у Бейруті: президент Лівану не виключає зовнішнього втручання

Вибух у Бейруті: головне