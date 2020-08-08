Місто перетворилося на руїни: рятувальники у Бейруті четверту добу шукають зниклих безвісти
Рятувальники у напівзруйнованому Бейруті продовжують пошуки зниклих безвісти. Вже четверту добу доля понад 60 людей невідома.
Зараз офіційно повідомляється про 154 загиблих у результаті вибуху. Про це повідомляє Al Jazeera.
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За даними Міністерства охорони здоров'я Лівану, поранення отримали понад 6 тисяч осіб. Водночас кількість постраждалих може збільшитися.
Число загиблих досягло 154, включаючи 25 осіб, чиї особистості ще не встановлені. Крім того, понад 60 людей як і раніше вважаються зниклими безвісти,
– зауважили у місцевому МОЗ.
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Вибух у Бейруті: головне
- 4 серпня у порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.
- За попередньою інформацією, вибухнули 2750 тонн нітрату амонію, які зберігалися в порту 6 років. Небезпечний вантаж прибув у столицю Лівану на кораблі Rhosus, який належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну.