Спасатели в полуразрушенном Бейруте продолжают поиски пропавших без вести. Уже четвертые сутки судьба более 60 человек неизвестна.

Сейчас официально сообщается о 154 погибших в результате взрыва. Об этом сообщает Al Jazeera.

Важно Взрыв в Бейруте унес жизни жены посла Нидерландов: она умерла в больнице

По данным Министерства здравоохранения Ливана, ранения получили более 6 тысяч человек. В то же время количество пострадавших может увеличиться.

Число погибших достигло 154, включая 25 человек, чьи личности еще не установлены. Кроме того, более 60 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести,

– отметили в местном Минздраве.

Актуально Взрыв в Бейруте: президент Ливана не исключает внешнего вмешательства

Взрыв в Бейруте: главное