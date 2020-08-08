Город превратился в руины: Спасатели в Бейруте четвертые сутки ищут пропавших без вести
Спасатели в полуразрушенном Бейруте продолжают поиски пропавших без вести. Уже четвертые сутки судьба более 60 человек неизвестна.
Сейчас официально сообщается о 154 погибших в результате взрыва. Об этом сообщает Al Jazeera.
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По данным Министерства здравоохранения Ливана, ранения получили более 6 тысяч человек. В то же время количество пострадавших может увеличиться.
Число погибших достигло 154, включая 25 человек, чьи личности еще не установлены. Кроме того, более 60 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести,
– отметили в местном Минздраве.
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Взрыв в Бейруте: главное
- 4 августа в порту ливанской столицы Бейрута произошел сильный взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.
- По предварительной информации, взорвались 2750 тонн нитрата аммония, которые хранились в порту 6 лет. Опасный груз прибыл в столицу Ливана на корабле Rhosus, который принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.