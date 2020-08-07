Президент Ливана Мишель Аюн заявил, что одной из причин взрывов в Бейруте могло быть и внешнее вмешательство. В частности привлечение ракеты или бомбы.

Причины взрывов еще не установлены. Однако существует вероятность внешнего вмешательства. Например, привлечение ракеты, бомбы или другого устройства, сообщает Al Jazeera.

Важно: Причины взрыва в Бейруте: что известно о вероятных причинах

Во-первых, как взрывоопасный материал прибыл сюда и хранился тут, во-вторых, взрыв был следствием халатности или несчастным случаем, в-третьих, есть вероятность внешнего вмешательства,

– говорит президент Ливана.

В Бейруте уже задержали по меньшей мере 16 человек, которых подозревают в причастности к взрыву. Среди них есть и директор порта Хасан Корейтем. Также около 20 человек допросили.

Кроме этого, полиция Кипра допросила российского бизнесмена Игоря Гречушкина – бывшего владельца судна "Росус". Именно на его борту была селитра, которая взорвалась и вызвала трагедию в столице Ливана.

Взрывы в Бейруте: кратко