Президент Лівану Мішель Аюн заявив, що однією з причин вибухів у Бейруті могло бути і зовнішнє втручання. Зокрема залучення ракети чи бомби.

Причини вибухів ще не встановлені. Проте існує ймовірність зовнішнього втручання. Наприклад, залучення ракети, бомби або іншого пристрою, повідомляє Al Jazeera.

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По-перше, як вибухонебезпечний матеріал прибув сюди і зберігався тут, по-друге, вибух був наслідком недбальства чи нещасним випадком, по-третє, чи є вірогідність зовнішнього втручання,

– каже президент Лівану.

У Бейруті вже затримали щонайменше 16 людей, яких підозрюють у причетності до вибуху. Серед них є і директор порту Хасан Корейтем. Також близько 20 людей допитали.

Окрім цього, поліція Кіпру допитала російського бізнесмена Ігоря Гречушкіна – колишнього власника судна "Росус". Саме на його борту була селітра, яка вибухнула і спричинила трагедію у столиці Лівану.

Вибух у Бейруті: коротко