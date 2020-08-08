Взрыв в Бейруте унес жизнь жены посла Нидерландов: она умерла в больнице
Во время мощного взрыва в Бейруте жена посла Нидерландов в Ливане получила серьезные ранения. К сожалению, 8 августа ее жизнь оборвалась в больнице.
О трагическом известиисообщили на странице Министерства иностранных дел Нидерландов в Твиттере.
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Известно, что на момент серии взрывов в Бейруте 55-летняя Хедвига Уолтманс-Молье находилась вместе с мужем в гостиной их дома. Несколько дней в больнице она боролась за свою жизнь. Однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Мы глубоко опечалены смертью коллеги вследствие огромного взрыва в Бейруте. Наши мысли с мужем, их детьми и другими членами семьи. Мы желаем им сил, чтобы справиться с этой большой потерей,
– говорится в сообщении.
Заметим, что от взрыва в Бейруте пострадали еще 4 человека, связанные с посольством Нидерландов.
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Взрыв в Бейруте: главное
- 4 августа в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.
- В результате взрыва по последним данным погибли 157 человек и примерно 5 тысяч получили ранения.
- По предварительной информации, взорвались 2750 тонн нитрата аммония, которые хранились в порту 6 лет. Опасный груз прибыл в столицу Ливана на корабле Rhosus, который принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.