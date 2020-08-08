Во время мощного взрыва в Бейруте жена посла Нидерландов в Ливане получила серьезные ранения. К сожалению, 8 августа ее жизнь оборвалась в больнице.

О трагическом известиисообщили на странице Министерства иностранных дел Нидерландов в Твиттере.

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Известно, что на момент серии взрывов в Бейруте 55-летняя Хедвига Уолтманс-Молье находилась вместе с мужем в гостиной их дома. Несколько дней в больнице она боролась за свою жизнь. Однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Мы глубоко опечалены смертью коллеги вследствие огромного взрыва в Бейруте. Наши мысли с мужем, их детьми и другими членами семьи. Мы желаем им сил, чтобы справиться с этой большой потерей,

– говорится в сообщении.

Заметим, что от взрыва в Бейруте пострадали еще 4 человека, связанные с посольством Нидерландов.

It is with profound dismay that we must report the death of our colleague Hedwig Waltmans-Molier in Beirut. Ministers Blok and Kaag have offered their condolences to the family for this heavy loss.



Please find the press release & condolence registry here:https://t.co/pIGR6hbvzv — Dutch Ministry of Foreign Affairs (@DutchMFA) August 8, 2020

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