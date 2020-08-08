Під час потужного вибуху у Бейруті дружина посла Нідерландів у Лівані отримала серйозні поранення. На жаль, 8 серпня її життя обірвалося у лікарні.

Трагічну звістку повідомили на сторінці Міністерства закордонних справ Нідерландів у твіттері.

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Відомо, що на момент серії вибухів у Бейруті 55-річна Хедвіга Уолтманс-Мольє перебувала разом з чоловіком у вітальні їхнього будинку. Декілька днів у лікарні вона боролася за своє життя. Однак травми виявилися несумісними з життям.

Ми глибоко засмучені смертю колеги внаслідок величезного вибуху в Бейруті. Наші думки з чоловіком, їхніми дітьми та іншими членами родини. Ми бажаємо їм сил, щоб впоратися з цією великою втратою,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що від вибуху у Бейруті постраждали ще 4 особи, пов'язані з посольством Нідерландів.

It is with profound dismay that we must report the death of our colleague Hedwig Waltmans-Molier in Beirut. Ministers Blok and Kaag have offered their condolences to the family for this heavy loss.



Please find the press release & condolence registry here:https://t.co/pIGR6hbvzv — Dutch Ministry of Foreign Affairs (@DutchMFA) August 8, 2020

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