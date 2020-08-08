Вибух у Бейруті забрав життя дружини посла Нідерландів: вона померла у лікарні
Під час потужного вибуху у Бейруті дружина посла Нідерландів у Лівані отримала серйозні поранення. На жаль, 8 серпня її життя обірвалося у лікарні.
Трагічну звістку повідомили на сторінці Міністерства закордонних справ Нідерландів у твіттері.
Важливо Вибух у Бейруті: президент Лівану не виключає зовнішнього втручання
Відомо, що на момент серії вибухів у Бейруті 55-річна Хедвіга Уолтманс-Мольє перебувала разом з чоловіком у вітальні їхнього будинку. Декілька днів у лікарні вона боролася за своє життя. Однак травми виявилися несумісними з життям.
Ми глибоко засмучені смертю колеги внаслідок величезного вибуху в Бейруті. Наші думки з чоловіком, їхніми дітьми та іншими членами родини. Ми бажаємо їм сил, щоб впоратися з цією великою втратою,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, що від вибуху у Бейруті постраждали ще 4 особи, пов'язані з посольством Нідерландів.
Актуально Масштабний вибух у Бейруті: є жертви та постраждалі серед дипломатів
Вибух у Бейруті: головне
- 4 серпня у порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.
- Внаслідок вибуху за останніми даними загинули 157 осіб та приблизно 5 тисяч отримали поранення.
- За попередньою інформацією, вибухнули 2750 тонн нітрату амонію, які зберігалися в порту 6 років. Небезпечний вантаж прибув у столицю Лівану на кораблі Rhosus, який належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну.