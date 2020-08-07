Масштабний вибух у Бейруті: є жертви та постраждалі серед дипломатів
Вибух у Бейруті 4 серпня, за попередніми підрахунками, забрав життя близько 150 осіб, ще більше ніж 5 тисяч отримали травми. Жертви та постраждалі внаслідок трагедії є й серед представників дипломатичного корпусу.
Загинула працівниця посольства Німеччини
МЗС Німеччини офіційно підтвердило загибель свого дипломата у Бейруті. Про це повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ у фейсбуці.
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Працівниця посольства загинула у власній квартирі. Також поранення отримав посол Швейцарії в Лівані.
Країни, дипломати яких постраждали під час вибуху:
- Швейцарія;
- Данія;
- Норвегія;
- Німеччина;
- Австралія;
- Нідерланди.
Під час вибуху у порту Бейруту був корабель з контингентом військово-морських сил ООН. Багато осіб, які перебували на судні, отримали поранення.
Ми висловлюємо щирі співчуття родинам наших колег, які постраждали у цій трагедії,
– написав Ігор Осташ.
Головне про вибух у Бейруті:
- 4 серпня у Бейруті, столиці Лівану, пролунали 2 потужні вибухи. Пошкоджень зазнали будівлі по всьому місту.
- Внаслідок вибухів офіційно загинули близько 150 людей. Ще понад 5 тисяч зазнали поранень, багатьох вважають зниклими безвісти.
- Близько 300 тисяч людей залишились без домівок.
- Загальні збитки внаслідок інциденту можуть сягнути 15 мільярдів доларів.
- Причиною трагедії стало неналежне зберігання велетенського вантажу аміачної селітри в порту.
- Адміністрацію порту, яка проявила халатність, заарештували.