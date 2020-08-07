Вибух у Бейруті 4 серпня, за попередніми підрахунками, забрав життя близько 150 осіб, ще більше ніж 5 тисяч отримали травми. Жертви та постраждалі внаслідок трагедії є й серед представників дипломатичного корпусу.

Загинула працівниця посольства Німеччини

МЗС Німеччини офіційно підтвердило загибель свого дипломата у Бейруті. Про це повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ у фейсбуці.

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Працівниця посольства загинула у власній квартирі. Також поранення отримав посол Швейцарії в Лівані.

Країни, дипломати яких постраждали під час вибуху:

Швейцарія;

Данія;

Норвегія;

Німеччина;

Австралія;

Нідерланди.

Під час вибуху у порту Бейруту був корабель з контингентом військово-морських сил ООН. Багато осіб, які перебували на судні, отримали поранення.

Ми висловлюємо щирі співчуття родинам наших колег, які постраждали у цій трагедії,

– написав Ігор Осташ.

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