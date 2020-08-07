18 людей допитали, а 16 затримали – такими є результати початкового етапу розслідування причин вибуху у ліванській столиці Бейрут, який забрав життя вже понад 150 людей та завдав збитків на мільярди доларів.

Про це 6 серпня заявив представник суду – уповноважений військового трибуналу Фаді Акікі, пише NNA (Національне агентство новин Лівану).

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Суддя уточнив, що 18 людей допитали у справі про вибух у Бейруті, серед яких і посадові особи ради директорів порту та митного департаменту.

Акікі запевнив, що розслідувачі вивчать усі обставини, які могли призвести до вибуху, смертей та руйнувань. Причому розслідування буде відкритим.

Прем’єр-міністр Лівану Хасан Діаб у зверненні до нації також пообіцяв, що всі відповідальні за національне лихо "заплатять свою ціну".

Додамо, що поліція Кіпру того ж 6 серпня допитала російського бізнесмена Ігоря Гречушкіна – колишнього власника судна "Росус". Саме на його борту була селітра, яка вибухнула і спричинила трагедію у столиці Лівану.

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