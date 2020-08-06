Поліція Кіпру допитала російського бізнесмена Ігоря Гречушкіна – колишнього власника судна "Росус". Саме на його борту була велика кількість селітри, що вибухнула і спричинила неабияку трагедію у столиці Лівану – Бейруті.

Про допит Гречушкіна повідомляє Cyprus Mail. Тим часом Вибух у Бейруті: кількість жертв зросла до 157, поранених понад 5 тисяч Відомо, що відповіді російського бізнесмена кіпрська поліція вже відправила Лівану. До цього влада країни просила Кіпр поговорити з Гречушкіним. Зміст бесіди поліції і бізнесмена видання не наводить.

Росіянин Ігор Гречушкін / Фото Cyprus Mail Що відомо про російський слід у вибуху в Бейруті: Ліванський уряд заарештував судно, що належало Гречушкіну, в 2014 році. Тоді ж були арештовані 2 750 тонн аміачної селітри, яку воно перевозило. Зверніть увагу Вибух у Бейруті: митники роками просили вивезти аміачну селітру з порту, – ЗМІ Її перевантажили з судна в порт Бейрута.

Саме судно потонуло десь у 2017 – 2018 роках, адже мало дірку й ніхто за ним більше не доглядав.

У підсумку в результаті її неналежного зберігання в порту Бейрута стався потужний вибух. Загинули щонайменше 157 осіб, а ще близько 5 тисяч постраждали.