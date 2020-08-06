Вибух у Бейруті: митники роками просили вивезти аміачну селітру з порту, – ЗМІ
Смертельний вибух у Бейруті 4 серпня можна було попередити. Митники неодноразово просили вивезти аміачну селітру з порту. Проте за шість років цього так і не зробили.
Митники просили вивезти небезпечний вантаж з порту
Аміачна селітра потрапила до Бейруту на російському судні, яке прямувало у Мозамбік. Про це інформує CNN.
До теми Бейрут не впізнати – самі руїни, – українка про вигляд "перлини Близького Сходу" після вибуху
Після затримання судна екіпаж його покинув, а от вантаж зостався у порту. У 2014 році суддя ухвалив рішення, щоб небезпечну речовину перевезли у належне місце для зберігання під супроводом охорони.
Спроби перепродати селітру були безуспішними
Згідно з документами, які є у розпорядженні правозахисника Вадиха аль Асмари, директор митниці Лівану Бадрі Дахер неодноразово вимагав перевезти селітру – у 2014, 2015, 2016 та 2017 роках. Листи митників перенаправляли правоохоронцям.
Адміністрація порту, своє чергою, пробувала перепродати вантаж Ліванській армії та підприємству з виробництва вибухових речовин, проте безуспішно.
Що відомо про судно, що привезло до Бейруту селітру
- Вантажне судно "Росус" під прапорами Молдови належало росіянину Ігорю Гречушкіну.
- У 2014 році воно з вантажем аміачної селітри зайшло в порт Бейрута.
- Втім влада Лівану не випускала судно з порту. Оскільки судновласник не заплатив портовий збір.
- Частина команди змогла виїхати з країни, але капітана й ще трьох моряків відмовилися випускати. У порту моряки провели близько 11 місяців.
- Після цього влада Лівану конфіскувала вантаж і його перевезли на склади у порту.
- Саме судно потонуло десь у 2017 – 2018 роках, адже мало дірку й ніхто за ним більше не доглядав.
Детально У Бейруті вибухнув вантаж російського корабля: як він там опинився ще у 2014 році
Коротко про вибухи у Бейруті
- У столиці Лівану Бейруті 4 серпня прогриміли два потужних вибухи
- Внаслідок вибухів загинули щонайменше 137 людей. Ще понад 5 тисяч отримали поранення.
- За версією слідства, вибухнув склад з конфіскованою аміачною селітрою.
- Адміністрацію порту звинуватили у халатності.
- За попередніми оцінками, сума збитків від трагедії може скласти до 15 мільярдів доларів.