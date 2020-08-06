Смертельний вибух у Бейруті 4 серпня можна було попередити. Митники неодноразово просили вивезти аміачну селітру з порту. Проте за шість років цього так і не зробили.

Митники просили вивезти небезпечний вантаж з порту

Аміачна селітра потрапила до Бейруту на російському судні, яке прямувало у Мозамбік. Про це інформує CNN.

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Після затримання судна екіпаж його покинув, а от вантаж зостався у порту. У 2014 році суддя ухвалив рішення, щоб небезпечну речовину перевезли у належне місце для зберігання під супроводом охорони.

Спроби перепродати селітру були безуспішними

Згідно з документами, які є у розпорядженні правозахисника Вадиха аль Асмари, директор митниці Лівану Бадрі Дахер неодноразово вимагав перевезти селітру – у 2014, 2015, 2016 та 2017 роках. Листи митників перенаправляли правоохоронцям.

Адміністрація порту, своє чергою, пробувала перепродати вантаж Ліванській армії та підприємству з виробництва вибухових речовин, проте безуспішно.

Зверніть увагу! Митні служби надіслали правоохоронним органам 6 звернень щодо неналежного зберігання селітри, проте реакції не було.

Що відомо про судно, що привезло до Бейруту селітру

Вантажне судно "Росус" під прапорами Молдови належало росіянину Ігорю Гречушкіну.

У 2014 році воно з вантажем аміачної селітри зайшло в порт Бейрута.

Втім влада Лівану не випускала судно з порту. Оскільки судновласник не заплатив портовий збір.

Частина команди змогла виїхати з країни, але капітана й ще трьох моряків відмовилися випускати. У порту моряки провели близько 11 місяців.

Після цього влада Лівану конфіскувала вантаж і його перевезли на склади у порту.

Саме судно потонуло десь у 2017 – 2018 роках, адже мало дірку й ніхто за ним більше не доглядав.

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