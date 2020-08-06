Масштабний вибух у Бейруті 4 серпня забрав життя щонайменше 137 людей та травмував ще кілька тисяч. За попередніми оцінками, збитки від трагедії можуть сягати 15 мільярдів доларів.

Збитки можуть сягнути 15 мільярдів доларів

Мовиться не лише про безпосередні втрати, а й опосередковані – зокрема, у сфері бізнесу. Про це пише DW.

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За словами губернатора столиці Лівану Марвана Абуда, половина будівель у місті – пошкоджені або зруйновані. Постраждали навіть будинки розташовані за кілька кілометрів від епіцентру вибуху – там доведеться ремонтувати дахи та вставляти нові вікна.

Влада просить про допомогу у міжнародної спільноти

Наразі лікарні у Бейруті переповнені, травмованих приймають у медзакладах з інших міст. Також Абуд зазначив, що незабаром у столиці можуть виникнути проблеми з продовольством. Тому влада просить про допомогу у міжнародної спільноти.

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