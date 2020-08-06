Разрушительный взрыв в Бейруте: какова сумма ущерба от трагедии
Масштабный взрыв в Бейруте 4 августа унес жизни по меньшей мере 137 человек и травмировал еще несколько тысяч. По предварительным оценкам, убытки от трагедии могут достигать 15 миллиардов долларов.
Убытки могут достичь 15 миллиардов долларов
Говорится не только о непосредственных потерях, но и косвенных – в частности, в сфере бизнеса. Об этом пишет DW.
Важно Страшный взрыв в Бейруте: возросло количество погибших и раненых
По словам губернатора столицы Ливана Марвана Абуда, половина зданий в городе – повреждены или разрушены. Пострадали даже дома, расположенные в нескольких километрах от эпицентра взрыва – там придется ремонтировать крыши и вставлять новые окна.
Власть просит помощи у международного сообщества
Сейчас больницы в Бейруте переполнены, травмированных принимают в медучреждениях из других городов. Также Абуд отметил, что вскоре в столице могут возникнуть проблемы с продовольствием. Поэтому власть просит помощи у международного сообщества.
Коротко о взрывах в Бейруте
- В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремели два мощных взрыва.
- В результате взрывов погибли по меньшей мере 137 человек. Еще более 5 тысяч человек получили ранения.
- Взрывы прогремели в морском порту города.
- По предварительной версии, взорвалось большое количество аммиачной селитры, которая ненадлежащим образом хранилась в порту.
- Работников администрации порта обвинили в халатности.