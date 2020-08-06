Масштабный взрыв в Бейруте 4 августа унес жизни по меньшей мере 137 человек и травмировал еще несколько тысяч. По предварительным оценкам, убытки от трагедии могут достигать 15 миллиардов долларов.

Убытки могут достичь 15 миллиардов долларов

Говорится не только о непосредственных потерях, но и косвенных – в частности, в сфере бизнеса. Об этом пишет DW.

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По словам губернатора столицы Ливана Марвана Абуда, половина зданий в городе – повреждены или разрушены. Пострадали даже дома, расположенные в нескольких километрах от эпицентра взрыва – там придется ремонтировать крыши и вставлять новые окна.

Власть просит помощи у международного сообщества

Сейчас больницы в Бейруте переполнены, травмированных принимают в медучреждениях из других городов. Также Абуд отметил, что вскоре в столице могут возникнуть проблемы с продовольствием. Поэтому власть просит помощи у международного сообщества.

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