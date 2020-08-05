У Бейруті 4 серпня сталися два потужні вибухи, внаслідок яких зруйновано значну частину міста, а понад 100 людей загинули. Найбільш імовірною причиною трагедії виглядає підрив через аміачну селітру, яку ще у 2014 році привіз корабель російського власника й там залишив.

Про те, як вантаж опинився в Бейруті й чому там залишився на стільки років, розповів капітан корабля "Росус" Борис Прокошев у коментарі "Сибір.Реалії". До слова, моряк хоч і росіянин, але має відношення й до України – він жив в Одесі.

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Як вантаж опинився в Бейруті й чому там залишився

Вантажне судно "Росус" під прапорами Молдови належало росіянину Ігорю Гречушкіну. У 2014 році воно з вантажем аміачної селітри зайшло в порт Бейрута, а звідти судновласник наказував іти в Ларнаку, що на Кіпрі.

Втім влада Лівану не випускала судно з порту. Усе через те, що судновласник не заплатив портовий збір. Сам Ігор Гречушкін тоді просто покинув команду власного судна.

Частина команди змогла виїхати з Лівану, але капітана й ще трьох моряків відмовилися випускати. У порту Бейрута моряки провели близько 11 місяців.

Жили на кораблі. Судновласник не те, що не платив їм гроші, а й навіть не давав їжі. Тож приречених на голод моряків годували в порту.

Лише через майже рік їх відпустили з Лівану. Вони й покинули судно в порту Бейрута. Тоді вала Лівану конфіскувала вантаж і його перегрузили в бараки в порту. Саме судно втонуло десь у 2017 – 2018 роках, адже мало дірку й ніхто за ним більше не доглядав.



Моряки з судна "Росус" просили відпустити їх / фото Бориса Прокошева

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Махінації судновласника Ігоря Гречушкіна

Борис Прокошев розповів, що на судно "Росус" його запросили ще у 2013 році. Тоді йому здалося підозрілим, що значна частина команди звільняється, але вони пояснили, що, мовляв, не хочуть плисти аж далеко в Мозамбік.

Капітан виявився мерзотником, нічого мені не сказав про те, що екіпаж йде через невиплату зарплат. Потім ми вже дізналися, що їм 4 місяці не виплачували гроші,

– розповів Прокошев.

Водночас як заявляє останній капітан "Росуса", гроші в судновласника точно були. Перед поїздкою в Бейрут він отримав за перевозку товару в Грузію близько 1 мільйона доларів.

Втім Ігор Гречушкін вирішив ці гроші забрати й покинути судно, яке, до слова, коштувало приблизно втричі менше. Борис Прокошев каже, що лише йому Гречушкін заборгував 60 тисяч доларів. Також є борги й перед іншими моряками.

Як реагувала на цю справу російська влада

"Я писав щомісяця Путіну. Писав, що стан у нас гірший, ніж в ув'язнених. Ув'язнений бодай знає, коли він вийде, а ми не знаємо, коли нас випустять, та й чи відпустять взагалі", – розповів російський моряк.

У відповідь йому лише присилали повідомлення про те, що звернення надіслано в МЗС Росії. Вже в дипломатичному відомстві йому пояснювали, що "Путін не може надіслати спецназ у Ліван".

Вони могли б найняти адвоката, подати в суд. Втім нічого не зробили. У підсумку ми самі продали паливо й найняли адвоката,

– пригадав Борис Прокошев.

Разом з адвокатом моряки подали в суд на владу Лівану. Мовляв, їх не могли стільки тримати в заручниках, адже в них навіть контракти з судновласником закінчилися. Тоді за рішенням суду їх і відпустили.

Вже після цього перше, що Ігор Гречушкін зробив для моряків за рік – це оплатив дорогу з Бейруту в Одесу. Небезпечний вантаж залишився в столиці Лівану.

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Хто винен у вибуху вантажу

Крім самого судновласника, капітан "Росуса" звинувачує і владу Лівану. Мовляв, та неналежним чином поводилася з не безпечним вантажем. Та й узагалі – не мала права так довго тримати моряків.

"Вони самі винні. Не варто було заарештовувати це судно, від нього треба було швидше позбутися! Коли просили випустити, треба було сказати, що, мовляв, йдіть собі", – заявив Борис Прокошев.

Моряк переконаний, що за стільки років Ліван міг використати аміачну селітру й за призначенням. Добрива можна було просто вивезти десь у поля, якщо про них ніхто й так роками не згадує.

Вибухи в Бейруті: коротко