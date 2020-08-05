В Бейруте 4 августа произошли два мощных взрыва, в результате которых разрушена значительная часть города, а более 100 человек погибли. Наиболее вероятной причиной трагедии выглядит подрыв аммиачной селитры, которую еще в 2014 году привез корабль российского владельца и там оставил.

О том, как груз оказался в Бейруте и почему там остался на столько лет, рассказал капитан корабля "Росус" Борис Прокошев в комментарии "Сибирь.Реалии". К слову, моряк хоть и россиянин, но имеет отношение и к Украине – он жил в Одессе.

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Как груз оказался в Бейруте и почему там остался

Грузовое судно "Росус" под флагами Молдовы принадлежало россиянину Игорю Гречушкину. В 2014 году оно с грузом аммиачной селитры зашло в порт Бейрута, а оттуда судовладелец приказывал идти в Ларнаку, на Кипр.

Впрочем власти Ливана не выпускали судно из порта. Все из-за того, что судовладелец не заплатил портовый сбор. Сам Игорь Гречушкин тогда просто бросил команду собственного судна.

Часть команды смогла выехать из Ливана, но капитана и еще троих моряков отказались выпускать. В порту Бейрута моряки провели около 11 месяцев.

Жили на корабле. Судовладелец не то, что не платил им деньги, но даже не давал еды. Поэтому обреченных на голод моряков кормили в порту.

Только спустя почти год их отпустили из Ливана. Они бросили судно в порту Бейрута. Тогда власть Ливана конфисковала груз, и его перегрузили в бараки в порту. Само судно утонуло где-то в 2017 – 2018 годах, потому что имело дыру и никто за ним больше не ухаживал.



Моряки с судна "Росус" просили отпустить их / Фото Бориса Прокошева

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Махинации судовладельца Игоря Гречушкина

Борис Прокошев рассказал, что на судно "Росус" его пригласили еще в 2013 году. Тогда ему показалось подозрительным, что значительная часть команды увольняется, но они объяснили, что, мол, не хотят плыть аж далеко в Мозамбик.

Капитан оказался мерзавцем, ничего мне не сказал о том, что экипаж идет из-за невыплаты зарплат. Потом мы уже узнали, что им 4 месяца не выплачивали деньги,

– рассказал Прокошев.

В то же время, как заявляет последний капитан "Росуса", деньги у судовладельца точно были. Перед поездкой в Бейрут он получил за перевозку товара в Грузию около 1 миллиона долларов.

Впрочем Игорь Гречушкин решил забрать эти деньги и покинуть судно, которое, к слову, стоило примерно втрое меньше. Борис Прокошев говорит, что только ему Гречушкин задолжал 60 тысяч долларов. Также есть долги и перед другими моряками.

Как реагировала на это дело российская власть

"Я писал каждый месяц Путину. Писал, что положение у нас хуже, чем у заключенных. Заключенный хотя бы знает, когда он выйдет, а мы не знаем, когда нас выпустят, да и выпустят ли вообще", – рассказал российский моряк.

В ответ ему присылали сообщения о том, что обращение направлено в МИД России. Уже в дипломатическом ведомстве ему объясняли, что "Путин не может отправить спецназ в Ливан".

Они могли бы нанять адвоката, подать в суд. Впрочем ничего не сделали. В итоге мы сами продали топливо и наняли адвоката,

– вспомнил Борис Прокошев.

Вместе с адвокатом моряки подали в суд на власть Ливана. Мол, их не могли столько держать в заложниках, так как у них даже контракты с судовладельцем закончились. Тогда по решению суда их и отпустили.

Уже после этого первое, что Игорь Гречушкин сделал для моряков и за год – оплатил дорогу из Бейрута в Одессу. Опасный груз остался в столице Ливана.

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Кто виновен во взрыве груза

Кроме самого судовладельца, капитан "Росуса" обвиняет и власть Ливана. Мол, та ненадлежащим образом обращалась с опасным грузом. Да и вообще – не имела права так долго держать моряков.

"Они сами виноваты. Не стоило арестовывать это судно, от него надо было скорее избавиться! Когда просили выпустить, надо было сказать, что, мол, идите себе", – заявил Борис Прокошев.

Моряк убежден, что за столько лет Ливан мог использовать аммиачную селитру и по назначению. Удобрения можно было просто вывезти куда-то в поля, если о них никто итак годами не вспоминает.

Взрывы в Бейруте: кратко