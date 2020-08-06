Взрыв в Бейруте: таможенники годами просили вывезти аммиачную селитру из порта, – СМИ
Смертельный взрыв в Бейруте 4 августа можно было предупредить. Таможенники неоднократно просили вывезти аммиачную селитру из порта. Однако за шесть лет этого так и не сделали.
Таможенники просили вывезти опасный груз из порта
Аммиачная селитра попала в Бейрут на российском судне, которое следовало в Мозамбик. Об этом сообщает CNN.
К теме Бейрут не узнать – одни руины, – украинка о виде "жемчужины Ближнего Востока" после взрыва
После задержания судна экипаж его покинул, а вот груз остался в порту. В 2014 году судья принял решение, чтобы опасное вещество перевезли в надлежащее место для хранения под сопровождением охраны.
Попытки перепродать селитру были безуспешными
Согласно документам, которые есть в распоряжении правозащитника Вадиха аль Асмара, директор таможни Ливана Бадри Дахер неоднократно требовал перевезти селитру – в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах. Письма таможенников перенаправили правоохранителям.
Администрация порта, в свою очередь, пробовала перепродать груз Ливанской армии и предприятию по производству взрывчатых веществ, однако безуспешно.
Что известно о судне, которое привезло в Бейрут селитру
- Грузовое судно "Росус" под флагами Молдовы принадлежало россиянину Игорю Гречушкину.
- В 2014 году оно с грузом аммиачной селитры зашло в порт Бейрута.
- Впрочем власти Ливана не выпускали судно из порта. Поскольку судовладелец не заплатил портовый сбор.
- Часть команды смогла выехать из страны, но капитана и еще трех моряков отказались выпускать. В порту моряки провели около 11 месяцев.
- После этого власти Ливана конфисковала груз и его перевезли на склады в порту.
- Само судно утонуло где-то в 2017 – 2018 годах, ведь имело дырку и никто за ним больше не ухаживал.
Подробно В Бейруте взорвался груз российского корабля: как он там оказался еще в 2014 году
Коротко о взрывах в Бейруте
- В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремели два мощных взрыва
- В результате взрывов погибли по меньшей мере 137 человек. Еще более 5 тысяч получили ранения.
- По версии следствия, взорвался склад с конфискованной аммиачной селитрой.
- Администрацию порта обвинили в халатности.
- По предварительным оценкам, сумма ущерба от трагедии может составить до 15 миллиардов долларов.