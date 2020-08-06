Смертельный взрыв в Бейруте 4 августа можно было предупредить. Таможенники неоднократно просили вывезти аммиачную селитру из порта. Однако за шесть лет этого так и не сделали.

Таможенники просили вывезти опасный груз из порта

Аммиачная селитра попала в Бейрут на российском судне, которое следовало в Мозамбик. Об этом сообщает CNN.

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После задержания судна экипаж его покинул, а вот груз остался в порту. В 2014 году судья принял решение, чтобы опасное вещество перевезли в надлежащее место для хранения под сопровождением охраны.

Попытки перепродать селитру были безуспешными

Согласно документам, которые есть в распоряжении правозащитника Вадиха аль Асмара, директор таможни Ливана Бадри Дахер неоднократно требовал перевезти селитру – в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах. Письма таможенников перенаправили правоохранителям.

Администрация порта, в свою очередь, пробовала перепродать груз Ливанской армии и предприятию по производству взрывчатых веществ, однако безуспешно.

Обратите внимание! Таможенные службы направили правоохранительным органам 6 обращений относительно ненадлежащего хранения селитры, однако реакции не было.

Что известно о судне, которое привезло в Бейрут селитру

Грузовое судно "Росус" под флагами Молдовы принадлежало россиянину Игорю Гречушкину.

В 2014 году оно с грузом аммиачной селитры зашло в порт Бейрута.

Впрочем власти Ливана не выпускали судно из порта. Поскольку судовладелец не заплатил портовый сбор.

Часть команды смогла выехать из страны, но капитана и еще трех моряков отказались выпускать. В порту моряки провели около 11 месяцев.

После этого власти Ливана конфисковала груз и его перевезли на склады в порту.

Само судно утонуло где-то в 2017 – 2018 годах, ведь имело дырку и никто за ним больше не ухаживал.

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