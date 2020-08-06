Бейрут не узнать – одни руины, – украинка о виде "жемчужины Ближнего Востока" после взрыва
Глава общины украинцев в Ливане Ирина Высота-Жарамани, которая живет в Бейруте, рассказала, во что превратился город после взрывов. По ее словам, в районе инцидента находились все филиалы известных международных компаний, правительство и парламент.
Как выглядит Бейрут после взрывов: рассказ украинки
О ситуации в Бейруте Ирина Высота-Жарамани рассказала в комментарии УНИАН. Украинка сообщила, что взрыв произошел в историческом центре ливанской столицы Бейрута.
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Бейрут не узнать. Это одни руины. Эпицентр – это исторический центр со старыми домами. Это действительно была жемчужина Ближнего Востока, город, которым мы гордимся,
– отметила Ирина.
Украинка добавляет, что в этом районе находились все филиалы известных международных компаний, правительство и парламент.
"Очень сложно смотреть на то, что стало с городом. До карантина это место было полно людьми – пешеходы, заполненные кафе. Ограничения уменьшили количество жертв. К тому же, взрыв был вечером, многие успели уехать из офисов. Но многие работали", – констатировала она.
Взрыв в Бейруте: основное
- В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремели два мощных взрыва. В результате повреждения получили здания по всему городу – как минимум во всех ударной волной разбило окна.
- В результате взрывов официально погибли по меньшей мере 137 человек. Еще более 5 тысяч получили ранения, многие числятся пропавшими без вести.
- Взрывы прогремели в морском порту города. Известно, что они случились на складах пиротехники, но местные власти отвергают версию, что взорвалась именно пиротехника.
- Впоследствии по результатам экстренной правительственной комиссии местные СМИ сообщили, что взорвались несколько сотен тонн аммиачной селитры. Ее еще в 2014 году привез корабль российского владельца.
- Взрывы были настолько мощными, что их волну ощутили в примерно 250 километрах от Бейрута – на острове Кипре.
- Общие убытки в результате инцидента могут достичь 15 миллиардов долларов. Речь идет о прямых и косвенных потерях, связанных с бизнесом.