Глава общины украинцев в Ливане Ирина Высота-Жарамани, которая живет в Бейруте, рассказала, во что превратился город после взрывов. По ее словам, в районе инцидента находились все филиалы известных международных компаний, правительство и парламент.

Как выглядит Бейрут после взрывов: рассказ украинки

О ситуации в Бейруте Ирина Высота-Жарамани рассказала в комментарии УНИАН. Украинка сообщила, что взрыв произошел в историческом центре ливанской столицы Бейрута.

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Бейрут не узнать. Это одни руины. Эпицентр – это исторический центр со старыми домами. Это действительно была жемчужина Ближнего Востока, город, которым мы гордимся,

– отметила Ирина.

Украинка добавляет, что в этом районе находились все филиалы известных международных компаний, правительство и парламент.

"Очень сложно смотреть на то, что стало с городом. До карантина это место было полно людьми – пешеходы, заполненные кафе. Ограничения уменьшили количество жертв. К тому же, взрыв был вечером, многие успели уехать из офисов. Но многие работали", – констатировала она.

Взрыв в Бейруте: основное

В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремели два мощных взрыва. В результате повреждения получили здания по всему городу – как минимум во всех ударной волной разбило окна.

В результате повреждения получили здания по всему городу – как минимум во всех ударной волной разбило окна. В результате взрывов официально погибли по меньшей мере 137 человек. Еще более 5 тысяч получили ранения, многие числятся пропавшими без вести.

Еще более 5 тысяч получили ранения, многие числятся пропавшими без вести. Взрывы прогремели в морском порту города. Известно, что они случились на складах пиротехники, но местные власти отвергают версию, что взорвалась именно пиротехника.

Впоследствии по результатам экстренной правительственной комиссии местные СМИ сообщили, что взорвались несколько сотен тонн аммиачной селитры. Ее еще в 2014 году привез корабль российского владельца.

Ее еще в 2014 году привез корабль российского владельца. Взрывы были настолько мощными, что их волну ощутили в примерно 250 километрах от Бейрута – на острове Кипре.

Общие убытки в результате инцидента могут достичь 15 миллиардов долларов. Речь идет о прямых и косвенных потерях, связанных с бизнесом.

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