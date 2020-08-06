Мощность взрыва в Бейруте оценили в 1000 – 1500 тонн в тротиловом эквиваленте. А это – десятая часть мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. К тому же, воздух в городе загрязнен газами и опасными частицами.

Дэвид Шукман, научный редактор BBC , сообщил следующее: предварительный анализ видеозаписей взрыва в Бейруте специалистами из Университета Шеффилда показал, что его мощность можно сравнить с мощностью ядерного взрыва.

Важно Страшный взрыв в Бейруте: возросло число погибших и раненых

Это, несомненно, один из крупнейших неядерных взрывов в истории,

– считает профессор Энди Тайас.

По подсчетам группы ученых под руководством Тайаса, взрыв в Бейруте имел мощность в 1000 – 1500 тонн в тротиловом эквиваленте. А это – десятая часть мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму ровно 75 лет тому назад – 6 августа 1945 года.

В заявлении ближневосточного отделения Greenpeaсe говорится, что после взрывов и пожаров в воздухе Бейрута много газов и опасных частиц. В организации рекомендуют людям носить респираторы или хотя бы маски.

В особой опасности сейчас маленькие дети и пожилые люди, а также те, у кого есть проблемы с сердцем или дыханием.

До сих пор точно не известно, что и как произошло. Предварительно установлено, что:

Во время сварочных работ искры зажгли фейерверки, расположенные в порту.

Вслед за фейерверками взорвалась аммиачная селитра, создав смертоносную ударную волну вглубь города.

2,7 тонны этого вещества также хранили в порту без соблюдения надлежащих мер безопасности.

По последним данным, погибли 137 человек, более 100 считаются пропавшими, а раненых – чуть ли не 5000.

300 000 людей потеряли жилье, а Ливан получил в целом ущерб на миллиарды долларов.