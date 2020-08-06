Потужність вибуху в Бейруті оцінили у 1000 – 1500 тонн у тротиловому еквіваленті. А це – десята частина потужності атомної бомби, скинутої на Хіросіму в 1945 році. До того ж, повітря в місті забруднене газами та небезпечними частинками.

Девід Шукман, науковий редактор BBC, повідомив таке: попередній аналіз відеозаписів вибуху в Бейруті фахівцями з Університету Шеффілда свідчить, що його потужність можна порівняти з потужністю ядерного вибуху.

Важливо Страшний вибух у Бейруті: зросла кількість загиблих та поранених

Це, безсумнівно, один з найбільших неядерних вибухів в історії,

– вважає професор Енді Тайас.

За підрахунками групи вчених під керівництвом Тайаса, вибух у Бейруті мав потужність у 1000 – 1500 тонн у тротиловому еквіваленті. А це – десята частина потужності атомної бомби, скинутої на Хіросіму рівно 75 років тому – 6 серпня 1945 року.

У заяві близькосхідного відділення Greenpeaсe мовиться, що після вибухів та пожеж у повітрі Бейрута багато газів та небезпечних частинок. В організації рекомендують людям носити респіратори або хоча б маски.

В особливій небезпеці зараз маленькі діти та люди похилого віку, а також ті, у кого є проблеми з серцем чи диханням.

Досі достеменно не відомо, що та як саме відбулося. Попередньо встановили, що:

Під час зварювальних робіт іскри запалили феєрверки, розташовані у порту.

Слідом за феєрверками вибухнула аміачна селітра, створивши смертоносну ударну хвилю вглиб міста.

2,7 тонни цієї речовини також зберігали у порту без дотримання належних заходів безпеки.

За останніми даними, загинули 137 людей, понад 100 вважають зниклими, а поранених – чи не 5 тисяч.

300 000 людей втратили житло, а Ліван зазнав загалом збитків на мільярди доларів.

До теми Ліван був на межі колапсу: чому вибух у Бейруті – це лише частина страшної історії