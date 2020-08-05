Ливан десятилетиями переживал экономический прогресс, не особенно планируя заранее. Но экономический кризис, плохое планирование и коррупция во власти поставили небольшую страну к северу от Израиля в сложное положение.

Политический, экономический и валютный кризис

Ситуация стала еще хуже с приходом пандемии коронавируса, к которой Ливан оказался совсем не готов. 24 канал собрал все, что известно о ситуации в стране.

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Все это вместе создало "идеальный шторм" для 5,4 млн ливанцев, а также большой доли беженцев из Палестины и Сирии. А правительства в Ливане традиционно были слабыми, разделенное общество дальше разрывали разные религии и секты. Конечно, не надо забывать и о парамилитарном факторе "Хезболлы" и явном присутствии Саудовской Аравии через семью Харири и Ирана.

Валюта начала падать, бизнес – закрываться, цены на базовые товары потребления невероятно выросли. Для бедных людей появилась угроза голода. Они были вынуждены продавать свадебное приданое и кольца, чтобы приобрести еду. Фактически 1 миллион сирийцев тоже под угрозой недоедания, заявили в Human Rights Watch. А согласно опросам World Food Program, 50% ливанцев боятся, что скоро им будет нечего есть (и за что покупать еду – 24).

"Сейчас вы продаете золото, но что вы будете делать дальше?" – спрашивает торговец золотом Али Сабра.

Во время гражданской войны 1975-1990 годов и обстрелов электричество часто выключалось, а воду нельзя было пить, но ливанцы позволяли себе красивую одежду и помощниц из Ефопии и Филиппин. Ливанский фунт был привязан к доллару США, поэтому граждане могли свободно обменивать обе валюты.

Впрочем, весной 2020 года система начала рушиться с введением локдауна, чтобы остановить ковид. Действительно, сейчас умерших только 65 человек, но из более чем 5000 больных излечилось только 1837. Но за это пришлось заплатить большую цену.

Экономисты начали говорить о "серьезном падении уровня жизни". Это было отмечено мощными протестами в 2019 году. Две гостиницы, пережившие гражданскую войну, уже закрылись из-за кризиса.

Правительство вместо того, чтобы проводить системные реформы, которые улучшили бы экономику, брало еще больше долгов – надо было платить предыдущие.

Экономическое падение А в марте правительство Харири не смогло оплатить 1,2 млрд долларов за иностранные бонды, объявив первый в истории страны дефолт. 30-го апреля было признано, что экономика находится в "свободном падении" инфляция в мае составила 56,5%, потери экономики – 70 млрд долларов США.

А без реформ международная помощь была крайне ограниченной. Ливан стал третьей страной в мире по объему национального долга! Протестующие сжигали и "бомбили", участники акций начали гибнуть. Масштабная коррупция выводила из бюджета миллиарды долларов США.

Главная проблема Ливана – фактически полное отсутствие экспорта и зависимость от депозитов богатых ливанцев в банках. Ставки постоянно росли, цены на импортируемые товары также росли, что привело к его уменьшению на 40%. Если деньги и обменивают, то тайно – люди боятся преследований. Бартер в основном заменил деньги, обменивались вещами.

Аналитики называли это "спонсируемой правительством схемой Понци" (Чарльз Понци – американский преступник, аферист, создавал в Северной Америке финансовые пирамиды – 24). В один момент депозиты просто перестали поступать, долларов стало крайне мало. Ливанский фунт потерял 2/3 своей ценности даже на черном рынке.

Население Ливана стремительно беднеет / Фото Foreign Policy

Нормальная жизнь была нарушена и вряд ли уже когда-нибудь будет как раньше. Часть населения, которая живет в бедности, по данным Всемирного банка, может вырасти от 30% сейчас до 50%, если правительство не предпримет радикальных изменений. 250 тысяч из 1,6 млн работающих ливанцев почти сразу потеряли работу.

Впрочем, прогноз был сделан еще до падения фунта и коронавируса, поэтому реальный процент может быть еще выше. Это может спровоцировать еще большую эмиграцию из Ливана тех людей, которые нужны государству, чтобы развивать и восстанавливать его.

Средний класс становится беднее каждый день. Лучшие не просто эмигрируют, в настоящее время они могут полностью отвернуться от страны,

– пожаловался для NYT Фадл Кхури, директор Американского университета Бейрута.

Но дальше Ливан ждало его самое большое испытание – столица превратилась в руины, а тысячи раненых "положили" медицинскую систему страны окончательно. Отсутствие порта в столице может еще больше повысить цены.

И произошел взрыв: причины и последствия уничтожения Бейрута

Порт Бейрута после катастрофы / Фото Bloomberg

Обычный день в Ливане 4 августа прервал сверхмощный взрыв возле городского порта.

Как потом выяснилось, взорвались 2750 тонн нитрата аммония, который больше известен миру как "аммиачная селитра".

Что произошло в Бейруте Это до сих пор непонятно до конца, но предыдущий сценарий таков: во время сварочных работ искры зажгли фейерверки, которые тоже были расположены в порту. Их заваривали, чтобы предотвратить кражи. Первый взрыв поднял температуру, поэтому селитра взорвалась вслед, создав смертоносную взрывную волну вглубь города.

Ее изобрели еще в XVII веке, использовали как взрывчатку, а позже – в качестве удобрения благодаря наличию азота, который стимулирует рост растений. Выглядит как кристаллы без запаха.

Обычно, этот материал очень сложно зажечь, потому что он является окислителем. А значит, "зажигает" другие вещества рядом, но почти не горит сам. А чтобы дойти до взрыва, надо добавить горючие масла. Поэтому в общем-то, селитру надо хранить очень осторожно, держать подальше от жары и горючих материалов.

Селитра взрывалась и раньше: в Китае, Франции, США. Однажды в США ее использовали во время теракта в Оклахома-Сити, также часто для бомб "юзали" талибы. В Оклахоме тогда погибло 168 человек в 1995 году. Впрочем, такой мощный взрыв, чтобы уничтожил почти весь город, состоялся впервые.

Так как этот аммоний вообще попал в Ливан?

Собственно сам нитрат аммония в упаковке / Фото ABC

История начинается еще в 2013 году, когда Ливан задержал судно "The Rosus" с этим самым грузом. Оно было российское, но имело молдавский флаг и шло себе из Грузии в Мозамбик. Но ливанцы не пустили его дальше, потому что нашли серьезные проблемы.

Поэтому команда и владельцы покинули его, хотя капитану и некоторым украинцам из команды не позволили сойти на берег, их освободили лишь в конце 2015 года. Так опасный химикат остался на 7 лет в ливанском порту, в "Ангаре 12". Корабль принадлежал бизнесмену Игорю Гречушкину, который живет на Кипре.

Руководители порта и таможни писали в суды несколько раз, чтобы те решили, что с селитрой делать: отдать армии, экспортировать или продать частной ливанской компании которая занималась взрывчаткой. Ответа ни на одно письмо не последовало, а климат Ливана очень жаркий. Как мы помним, держать аммоний на солнце запрещено.

"Мы просим дать разрешение морскому агентству осуществить ре-экспорт немедленно ради безопасности порта и тех, кто здесь работает", – говорилось в одном из писем в 2017 году.

Через три года, груз все еще был в ангаре, пока не пришло его время. Президент Ливана Мишель Аун в своем первом комментарии после взрыва спросил, что этот материал делает посреди города?

Потери ужасны Примерно 135 погибших, более 5000 раненых, разрушены целые кварталы, элеваторы и силосы для зерна, тот же порт, критичен для экспорта. Много еще находится под завалами. 300 тысячам бейрутцев негде жить, потому что их дома уничтожены взрывной волной. Столица осталась без трех госпиталей, еще двое – серьезно повреждены. Убытки составят не менее 3 миллиардов долларов США

Силосы и элеватор – едва ли не самая большая потеря для города, который обеспечивает себя продуктами через импорт – пахотных земель в Ливане крайне мало. В этих зданиях хранилось до 85% всего зерна, они могли вмещать до 120 тысяч тонн. Правительство сказало, что силосы были почти пустыми, но что было, то уже непригодно.

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Кризиса с хлебом или мукой нет, запасы приблизительно на шесть недель, заявил Рауль Неме, министр экономики и торговли. Но большинство других продуктов питания в порту были уничтожены, в том числе 250 тонн риса. Ливан возлагается на поставки в том числе из Украины.

Окна выбивались на расстоянии 10 км от эпицентра взрыва, такая мощная была волна. Она возникла именно из-за сверхвысокой температуры: нитрат аммония плавится, выпуская токсичный газ. Под высоченным давлением, он пролетел по улицам, уничтожая все на своем пути.

Нечто подобное произошло в Техасе в 1947 году, когда разразился корабль с двумя тысячами тонн аммония. Было уничтожено около 1000 домов, погиб 581 человек.

Зона катастрофы и чрезвычайное положение: что ожидает Бейрут дальше

Надо знать, что Бейрут – компактный, плотно заселенный город, а следовательно пострадали практически все. Точно затронут весь бизнес в городе. Района возле моря, который обычно был полон ресторанов и ночных клубов, теперь фактически не существует. Из-за отсутствия электрического света, спасательные службы почти ничего не могли сделать до утра.

Многие еще пропали без вести. Люди спрашивают о своих родных и любимых, но ночью без электричества невозможно искать, – признал министр здравоохранения страны Хамад Хасан.

Лица, ответственные за порт с 2014 года по сей день, отправлены под домашний арест, пока идет расследование по решению властей, которые также ввели в действие чрезвычайное положение на две недели. Армия получит максимальные полномочия.

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Город перевели на двухнедельное чрезвычайное положение, много горожан приглашают пострадавших пожить у себя или сдают кровь. Турция, Иран, Греция, Катар, Франция, Польша и другие страны пообещали помощь, даже Израиль у которого нет с Ливаном дипотношений.

Тем, кому временно негде жить, предложат места в гостиницах и школах. Экспорт и импорт будет происходить через порты Сидона, Тира и Триполи, правительство выделит 100 млрд ливанских фунтов (примерно 13 млн долларов США – 24) для преодоления последствий.